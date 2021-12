Neuburg/Ingolstadt

vor 42 Min.

Aktionen in Neuburg und Ingolstadt: Wie umgehen mit Corona-Spaziergängen?

Wie in vielen anderen Orten gab es auch in Neuburg einen Spaziergang von Gegnern der Corona-Politik.

Plus In Neuburg und Ingolstadt protestieren Menschen still bei sogenannten Spaziergängen durch die Stadt. Die Verantwortlichen überlegen, wie sie dem begegnen.

Hunderte Menschen sind am Montagabend durch Neuburg gelaufen, um still gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Polizei Neuburg spricht von einer nicht angezeigten Versammlung, die als „Corona-Spaziergang“ kommuniziert wurde. Gegen 19 Uhr haben sich laut Polizeiangaben mehr als 500 Personen im Bereich des Spitalplatzes eingefunden. Die Versammlung bewegte sich demnach zu Fuß durch die Innenstadt bis zum Schrannenplatz. Die Abstände zwischen den Teilnehmern wurden größtenteils eingehalten, schreibt die Polizei, zu Störungen sei es nicht gekommen. Am Schrannenplatz stellten die Teilnehmer Kerzen ab. Die Versammlung endete gegen circa 21 Uhr.

