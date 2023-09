Polizei führt zum Schulanfang verstärkt Kontrollen durch

Wenn das Schuljahr beginnt, sind viele Kinder zum ersten Mal auf dem Weg in die Schule. Die Polizei gibt Tipps, wie Kinder sicher zum Unterricht kommen.

Am Dienstag beginnt in Bayern ein neues Schuljahr. Viele Schulanfängerinnen und Schulanfänger müssen dann jede Menge neue Herausforderungen meistern. Dazu gehört auch der Weg zur Schule. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, in dessen Zuständigkeitsbereich auch Neuburg und Ingolstadt fallen, fordert deshalb alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf, sich besonders vorsichtig und achtsam zu verhalten. Die Polizei wird insbesondere im Umfeld von Schulen verstärkte Verkehrskontrollen durchführen, teilt das Polizeipräsidium mit.

Im abgelaufenen Schuljahr 2022/2023 sind mit 89 Schulwegunfällen genauso viele wie im Vorjahreszeitraum zu verzeichnen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Im vergangenen Schuljahr wurde zum sechsten Mal in Folge keine Schülerin und kein Schüler tödlich verletzt. Seit 1953 gab es in Bayern an den von Schülerlotsen, Schulweghelfern oder von der Polizei gesicherten Übergängen keinen einzigen schweren oder tödlichen Unfall mehr. Hier zeige sich, wie wichtig der Einsatz von Schulweghelfern und Schülerlotsen sei, findet die Polizei.

Die Polizei rät, den Schulweg mit den Kindern zu üben, auch in Neuburg

Zudem haben Eltern mehrere Möglichkeiten für die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg zu sorgen. Die Polizei rät:

Der Schulweg sollte mit den Kindern durch wiederholtes Abgehen eingeübt werden. Hierbei sollte auf Besonderheiten und gefährliche Situationen aufmerksam gemacht sowie situationsangepasstes Verhalten trainiert werden.

Man sollte den sichersten und nicht den kürzesten Weg zur Schule nutzen. Querungshilfen, wie Fußgängerampeln, Zebrastreifen und Fahrbahnteiler, können dabei eine wichtige Hilfe sein.

Vor dem Betreten der Fahrbahn muss sich das Kind vergewissern, dass sich von beiden Seiten kein Fahrzeug nähert. Danach soll die Fahrbahn zügig und auf dem kürzesten Weg überquert werden.

Hinter oder zwischen abgestellten Fahrzeugen oder anderen die Sicht einschränkenden Hindernissen sollte niemals auf die Fahrbahn getreten werden.

Das Kind sollte auf dem Schulweg beobachtet werden, um zu prüfen, ob es die geübten Verhaltensregeln auch einhält.

Besonders bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit ist auffällige, farbige Kleidung von großer Wichtigkeit.

Schulanfänger sollten grundsätzlich nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren.

Auch die Fahrt mit dem Schulbus sollte im Vorfeld geübt und abgesprochen werden. Es gilt: Bushaltestellen sind kein Spielplatz.

Niemals vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße laufen, sondern immer warten, bis der Bus abgefahren und die Fahrbahn voll einzusehen ist.

Für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger ist die Teilnahme am Straßenverkehr unbekanntes Terrain, warnt die Polizei. Sie könnten auftretende Gefahren nur schlecht einschätzen und seien deshalb besonders gefährdet. Die Polizei teilt mit: "Bereiten Sie Ihre Kinder gut auf den Schulweg vor und gehen Sie selbst immer mit gutem Beispiel voran – Erwachsene sind Vorbilder. Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sind gemeinsam gefordert, mit entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit vorausschauend zu fahren und bremsbereit zu sein. Auch wenn Kinder ein Fahrzeug optisch wahrgenommen haben, könnten sie dennoch loslaufen. Sie können Entfernungen und Geschwindigkeiten noch nicht richtig einschätzen und haben zudem keine Vorstellung vom benötigten Anhalteweg eines Fahrzeugen." (AZ)