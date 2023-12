Neuburg

17:33 Uhr

Neuburger Sozialverlosung: Das ist die Gewinnerin des Autos

Plus Zum Finale des Weihnachtsmarktes gehört auch die finale Ziehung der Neuburger Sozialverlosung. Der Hauptpreis, ein neuer Skoda, geht heuer nach Königsmoos.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Zum krönenden Abschluss des diesjährigen Neuburger Weihnachtsmarktes zog das Neuburger Christkind auf der Bühne am Schrannenplatz den Hauptgewinn der Neuburger Sozialverlosung. Den Skoda Fabia vom Neuburger Autohaus B13 gewann Marion Blöckl aus Königsmoos.

Das Neuburger Christkind Zoe zog die Siegerin, Oberbürgermeister Brnhard Gemhling (li.) und Bernnhard Pfahler beobachteten sie mit Arbusaugen. Mit dabei waren auch der scheidende Citymanager Michael Regnet (hinten li.) und sein Nachfolger Nils Lahn. Foto: Manfred Dittenhofer

Überraschter hätte die Gewinnerin nicht sein können, denn sie war bei der Schlussziehung gar nicht anwesend. Bernhard Pfahler, heuer zum 19. Mal Organisator der Sozialverlosung, erreichte die Gewinnerin am Telefon. Auf die Frage, ob sie schnell in Neuburg zur Übergabe des Autoschlüssels vorbeischauen wolle, kam die Antwort prompt: „Ich muss mir zu eine andere Hose anziehen.“ 20 Minuten später saß sie bereits in ihrem Gewinn. Ehemann Bernd hatte insgesamt fünf Lose gekauft, eines davon war das Goldlos, das Christkind Zoe aus der Lostrommel gefischt hatte. Spannend hatte es Bernhard Pfahler nach der Ziehung gemacht, als er das Sieger-Goldlos in Händen hielt. Ein kollektives Aufstöhnen war zu hören, als er als erstes nur mal den Heimatort der Siegerin nannte. Im Publikum standen anscheinend viele Neuburger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen