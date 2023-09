Neuburg-Schrobenhausen

18:15 Uhr

Landtagswahl 2023: Für Matthias Enghuber ist "jedes Problem wichtig"

Plus Seit fünf Jahren ist der CSU-Abgeordnete Mitglied des Landtags. Was sein Einfluss in München bislang bewirken konnte und wie er seine Arbeit im Landkreis sieht.

Von Claudia Stegmann

Es waren Anrufe, wie sie täglich bei Matthias Enghuber landen. Doch die Umstände zu jener Zeit waren alles andere als gewöhnlich. Es war März 2020, als die Coronapandemie über die Welt hereinbrach, das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung aussprach und Touristen keine regulären Flüge mehr zurück in die Heimat bekamen. Auch Neuburger saßen zu jener Zeit im Ausland fest, ohne zu wissen, wann und wie sie nach Deutschland kommen sollen. In zwei Fällen wandten sich die Angehörigen in ihrer Verzweiflung an den CSU-Abgeordneten. Der konnte selbst zwar keinen Flieger stellen, wusste aber einen passenden Kontakt herzustellen.

Zuhören, Problem erkennen, Lösung selbst in die Wege leiten oder zumindest wissen, wer helfen kann: Das ist das tägliche Geschäft von Enghuber. Das Büro in der Neuburger Innenstadt versteht er als "Bürger-Service-Stelle", an die sich grundsätzlich jede Bürgerin und jeder Bürger mit jedem Anliegen wenden kann. "Die Leute haben ja schließlich kein Organigramm am Kühlschrank hängen, auf dem steht, in welchem Fall man sich an welche Stelle wenden muss", sagt der 39-Jährige. Also hilft er, den richtigen Weg durch den Gesetzes- oder Behörden-Dschungel zu finden.

