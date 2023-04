Bayernweit fehlen Lehrkräfte: So ist die Situation im Landkreis

Plus Lehrkräfte sind vielerorts Mangelware. In den Schulen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Grundversorgung gedeckt – bis auf eine Ausnahme.

Digitalisierung, Inklusion, Sprachbarrieren und zunehmenden Leistungsunterschiede in den Klassenzimmern bestimmen neben dem eigentlichen Unterricht die Arbeit der Lehrkräfte im Landkreis. "Die Belastung sind enorm", weiß Bernd Hälbig, Kreisverbandsvorsitzender vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) in Neuburg-Schrobenhausen.

Dazu kommen der Lehrermangel und die vielen krankheitsbedingten Ausfälle. Das Fehlen der Lehrer und Lehrerinnen in Bayern sei offensichtlich, findet Hälbig. Der Mangel ist spätestens seit der Corona-Pandemie zum Dauerthema und Dauerzustand geworden. Vonseiten der Landesregierung werden verschiedene Maßnahme vorangetrieben: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will Lehrkräfte aus anderen Bundesländern anwerben, Kultusminister Michael Piazolo (FW) setzt auf Quereinsteiger.

Die Lage im Landkreis ist nach Einschätzung des Lehrervertreters vergleichsweise noch gut. In anderen Regionen seien wegen des Mangels deutlich mehr Stunden zum Beginn des Schuljahres gestrichen worden. "Mit einer Stunde sind wir noch gut dabei", sagt der Kreisvorsitzende mit Blick auf die Grundschulen. Dort wurde zum Schuljahresbeginn im September eine Stunde Musikunterricht gestrichen. Die Musikstunde zählt nicht zur sogenannten Grundversorgung. Diese sei an den Grundschulen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gedeckt, teilt die Regierung von Oberbayern auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Behörde ist für das Personal an Grund-, Mittel-, Berufs- und Förderschulen verantwortlich.

Wegen des Lehrermangels wurde eine Stunde Musik gestrichen

"In den staatlichen Grund- und Mittelschulen arbeiten 361 verbeamtete und 24 angestellte Lehrkräfte, der Personalbedarf für die Grundversorgung des Unterrichts ist gedeckt", schreibt die Regierung von Oberbayern. Auch an den staatlichen und privaten Förderschulen gäbe es genug Lehrkräfte (89 verbeamtete und 33 angestellte Lehrkräfte arbeiten im Landkreis an den entsprechenden Schulen).

Anders sieht es am beruflichen Schulzentrum Neuburg mit FOS/BOS aus: Derzeit unterrichten dort 154 verbeamtete und 49 angestellte Lehrkräfte. Mehrere Vollzeitstellen sind unbesetzt, die Unterrichtsversorgung liegt derzeit bei 87 Prozent der Grundversorgung. Mit der Grundversorgung seien elementare Fächer wie beispielsweise Mathematik und Deutsch gemeint, erklärt Hälbig.

An den staatlichen Realschulen im Landkreis arbeiten 90 Lehrkräfte, 80 davon sind verbeamtet. An den Gymnasien sind knapp 140 Lehrkräfte tätig, darunter über 130 im Beamtenverhältnis. Das Kultusministerium teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass an den Gymnasien und Realschulen alle nötigen Stellen für die Unterrichtsversorgung besetzt sind.

Wenig Lehrer-Nachwuchs für die Mittelschule in Neuburg

Die Versorgung sei also gesichert, beteuern die Verantwortlichen. Ausschlaggebend dafür sind auch die Vertretungslehrer. Die mobilen Reserven (oft Studierende und Pensionäre) halten den Unterricht in den Grund- und Mittelschule teils am Laufen. 50 Reserven sind im Landkreis im Einsatz und fahren hin, wo sie gebraucht werden.

Der Mangel wird sich in den kommenden Jahren weiter bemerkbar machen. Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet über mehrere Jahre mit dem Problem. Bernd Hälbig vom BLLV weiß, dass besonders die Mittelschulen das Fehlen der Lehrkräfte zu spüren bekommen werden. "Wirklich wenig Nachwuchs" komme da noch von den Universitäten nach, sagt Hälbig.

Die Aufgaben, die sich hinter den Schlagwörtern: Digitalisierung, Inklusion und zunehmende Heterogenität im Klassenzimmer verbergen, belasten die Lehrkräfte. Das werde "da draußen" oft unterschätzt, findet Bernd Hälbig. Mit wenig Lehrern und Lehrerinnen wachsen die Herausforderungen nur weiter.