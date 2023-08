Oberhausen

Herbert und Theres Baur aus Oberhausen feiern Diamantene Hochzeit

Plus Seit sechs Jahrzehnten gehen Herbert und Theres Baur gemeinsam durchs Leben. Wann es bei den beiden gefunkt hat und was ihr Rezept für eine glückliche, lange Ehe ist.

Von Katrin Kretzmann

Hinter jedem Foto steckt eine Geschichte und je nach Betrachter weckt es alte Erinnerungen, löst Emotionen aus. Wenn Theres Baur ihr Hochzeitsfoto in den Händen hält, breitet sich ein warmes Lächeln über ihrem Gesicht aus. "Mei, es ist wirklich so ein schönes Bild", sagt die Oberhausenerin sichtlich stolz. Aufgenommen wurde das Foto am 31. August 1963, kurz nachdem sie ihrem Herbert vor Gott das Ja-Wort gegeben hat. Sechs Jahrzehnte später feiern die beiden nun Diamantene Hochzeit - und blicken dankbar zurück.

Herbert und Theres Baur kennen sich schon ein Leben lang, sind sie doch nur zwei Häuser voneinander entfernt in Oberhausen aufgewachsen. Beide waren im Kirchenchor und in der Prinzengarde, erzählt der 83-Jährige. Als Theres Baur ihre Lehre zur Industriekauffrau abgeschlossen hatte und bei dem damaligen Bekleidungshersteller Goldix in Neuburg arbeitete, fingen die beiden an, miteinander auszugehen. Herbert Baur machte beim Autohaus Kastl eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, wechselte dann zur Autounion, der heutigen Audi, und ging kurze Zeit später zur Bundeswehr nach Ingolstadt.

