Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Sattelschlepper

Ein 71-jähriger Motorradfahrer verliert die Kontrolle über seine Maschine und rammt einen Sattelschlepper. Schwerverletzt kommt er ins Klinikum. Dort erliegt er den Verletzungen.

Ein Motorradfahrer, der am vergangenen Donnerstag nahe Karlskron bei einem Unfall schwer verletzt worden ist, hat nicht überlebt. Wie die Polizei Schrobenhausen mitteilt, erlag der 71-Jährige aus den Niederlanden am Samstag seinen Verletzungen.

Ein Senior war am Donnerstagvormittag mit drei Motorradfreunden auf seiner Maschine der Marke Suzuki auf der Staatsstraße 2048 vom Karlskroner Ortsteil Pobenhausen in Richtung B300 unterwegs gewesen. Aus noch unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die linke Seite eines entgegenkommenden Sattelzuges, der von einer 37-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gelenkt wurde. Anschließend kam der Niederländer im Grünstreifen zum Liegen und wurde von seinen Begleitern erstversorgt.

Tödlicher Motorradunfall bei Pobenhausen: Gutachter ist eingeschaltet

Mit dem Rettungswagen wurde er ins Klinikum Ingolstadt gebracht, wo er am Samstag starb. Zur Spurensicherung und Unfallrekonstruktion war ein Gutachter zur Unfallstelle gekommen. Der Fahrtenschreiber des Sattelzuges wurde ebenfalls ausgelesen.

Nach diesem ersten Zusammenstoß kam es dann noch zu einer Streifkollission zwischen dem 63-jährigen Schlussfahrer der Motorradgruppe und dem Sattelzug, wobei der Motorradfahrer leicht am linken Arm verletzt wurde. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Das Motorrad des verunglückten 71-Jährigen hatte Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Schaden am Sattelzug liegt bei etwa 500 Euro, schätzt die Polizei Schrobenhausen. (AZ)

