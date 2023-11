Sattelzug brennt auf A 9: 400.000 Euro Schaden und Stau

Ein Sattelzug fuhr auf der A 9 bei Reichertshofen, als ein Reifen platzte. Das Problem: Das Fahrzeug hatte flüssiges Gefahrgut geladen.

Ein Sattelzug fuhr am Freitag gegen 5.50 Uhr auf der A 9 in Fahrtrichtung Nürnberg. Ungefähr 1,5 Kilometer vor dem Parkplatz Baarer Weiher platzte am Sattelauflieger ein Reifen. Dadurch entstanden Funken, die das Fahrzeug in Brand setzten. Das komplette Fahrzeug brannte aus, berichtet die Polizei.

Die Ladung bestand aus Stückgut und aus sieben Containern mit flüssigem Gefahrgut. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Langenbruck, Baar, Rohrbach, Winden am Aigen, Haag und Pörnbach, des Technischen Hilfswerkes Ingolstadt, des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei Ingolstadt waren im Einsatz. Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt wurde ebenfalls verständigt und kam vor Ort. Durch den Brand und die anschließenden Arbeiten entstand eine Sachschaden von 400.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Durch die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn gesperrt werden. Dadurch entstand ein kilometerlanger Stau im morgendlichen Berufsverkehr. (AZ)

