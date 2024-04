Unfall mit mehreren Verletzten auf der A 9

Ein 21-Jähriger war zu schnell auf der A 9 bei Reichertshofen unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Ein 21-jähriger Abensberger fuhr am Montag gegen 20.10 Uhr mit seinem BMW auf der A 9 in Fahrtrichtung München. Im Fahrzeug befanden sich noch drei Männer - zwei 19-Jährige und ein 18-Jähriger - aus Neustadt als Beifahrer. Kurz nach der Anschlussstelle Langenbruck kam der BMW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Das Auto schleuderte auf den Anfang der rechten Leitplanke und wurde von dieser in die Luft katapultiert. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam ungefähr 90 Meter weiter in der Böschung zum Liegen. Drei der Insassen wurden einmal schwer und zweimal leicht verletzt. Alle konnten selbstständig das Auto verlassen. Der Rettungsdienst versorgte die Männer und brachte sie anschließend in verschiedene Krankenhäuser. Der BMW wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro entstanden. Die Freiwilligen Feuerwehren Langenbruck, Reichertshofen und Manching waren zur Unterstützung und zur Verkehrslenkung mit 31 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Fahrstreifen waren für circa eine Stunde gesperrt. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10