Rennertshofen

20:00 Uhr

Bürgerentscheid: Ja oder Nein zum Kino-Kauf in Rennertshofen?

Plus In einer Woche entscheidet die Bevölkerung von Rennertshofen über die Frage, die bereits den Marktgemeinderat in zwei Lager teilte: den Kauf des alten Kinos.

Von Manfred Dittenhofer

Im Mai stimmte der Gemeinderat für den Kauf des alten Kinos. Damals waren die Freien Wähler, die OPR und SPD geschlossen für den Kauf, die CSU-Gemeinderäte mit Bürgermeister Georg Hirschbeck allesamt dagegen. Danach entbrannte ein Streit darüber, ob der Kauf sinnvoll und von der Gemeinde stemmbar ist. Während die Angelegenheit nun am Sonntag, 12. Dezember, in einen Bürgerentscheid mündet, stehen die Gemeinderäte beider Seiten nach wie vor zu ihrer Entscheidung. Dass das Thema zum Parteipolitikum wird, wollten beide Seiten nach jüngsten Aussagen jedoch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen