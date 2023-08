Rennertshofen

Tierschutzorganisation Peta zeigt Königsfischer aus Rennertshofen an

Plus Peta geht seit Jahren gegen Angler und das Wettfischen vor. Haben die Rennertshofener mit ihrem Königsfischen gegen geltendes Tierschutzrecht verstoßen?

Von Tabea Huser

Die Tierschutzorganisation Peta hat bei der Staatsanwaltschaft Ingolstadt Anzeige gegen die Veranstalter und alle erwachsenen Teilnehmenden des Königsfischens in Rennertshofen erstattet. Laut Peta handelt es sich bei der Wettbewerbsveranstaltung um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Klaus Zawinell, Vorsitzender des Fischereivereins und Organisator des Königsfischens, hatte von der Anzeige noch nichts mitbekommen, überrascht ist er allerdings nicht. In seiner Zeit als Vorsitzender habe er schon einmal mit der Tierrechtsorganisation zu tun gehabt. Im Jahr 2013 hatte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt eine Anzeige von Peta gegen den Rennertshofener Verein verworfen.

Peta zeigt regelmäßig deutschlandweit Wettangelveranstaltungen an. Die Organisation hat in der Vergangenheit mehrfach Sanktionen gegen Angelvereine erreicht, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. In einem Fall zum Angelsportverein Hockenheim im Jahr 2020 stellte die Staatsanwaltschaft Mannheim das Verfahren zwar wegen geringer Schuld ein, merkte allerdings an, dass es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz handelt. Peta verweist zudem auf Verfügungen mehrerer Staatsanwaltschaften, in denen festgestellt wird, dass es sich beim Wettfischen um eine strafbare Handlung handelt – auch wenn die Fische im Anschluss verzehrt werden.

