Gekrönt vom Minister: Das ist Schrobenhausens neue Spargelkönigin

Plus Natalie I. ist die Schrobenhausens neue Spargelkönigin. Bei einer feierlichen Zeremonie krönt Bayerns Wirtschaftsminister die 20-Jährige - und der bekommt viel Applaus.

Großbritannien hat einen neuen König, Schrobenhausen eine neue Spargelkönigin. Sie heißt Natalie I. (Fluhr), ist 20 Jahre jung und stammt – das ist eine Premiere – nicht aus dem Schrobenhausener Spargelland, sondern aus der schwäbischen Gemeinde Röfingen im Landkreis Günzburg. Ihre Ausbildung zur Landwirtin absolviert sie jedoch auf einem Spargelbetrieb, der Mitglied im Spargelerzeugerverband Südbayern ist, dem Waglerhof der Familie Gamperl in Ainertshofen im Landkreis Aichach-Friedberg. Ihr Arbeitgeber steht natürlich hinter ihr, sonst wäre es nicht möglich, das zeitaufwendige Ehrenamt auszuüben, dass sie nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit auf Termine und Veranstaltungen führen wird.

Nun werde die Prophezeiung ihres Vaters war, verriet die charmante junge Frau in ihrer kurzen, souverän und frei gehaltenen Antrittsrede. Denn ihr Vater habe gemeint, wenn sie ihre Ausbildung auf einem Spargelbetrieb im Schrobenhausener Land mache, dann könne sie auch gleich Spargelkönigin werden. Über die frühere Spargelkönigin Martina Reichhold und Natalies direkte Vorgängerin Annalena Fischhaber bekam sie Kontakt zu Claudia Westner, der Vorsitzenden des Spargelerzeugerverbandes, und wurde tatsächlich ausgewählt.