vor 41 Min.

Der Höhenflug hält an Lokalsport

FC Ehekirchen gewinnt beim TSV Meitingen mit 4:2 und baut seinen Vorsprung dank Patzer der Verfolger aus. Auch Rückschläge werfen Team nicht aus der Bahn.

Von Nicolai Vrazic

Man kann sagen was man will, doch im Fußball gewinnt oft die bessere Mannschaft. So auch beim Spiel des TSV Meitingen gegen Spitzenreiter FC Ehekirchen, der sich im Gegensatz zum Gastgeber weniger individuelle Fehler leistete und seine Chancen gnadenlos zu einem 4:2-Sieg ausnutzte.

Nach nur acht Minuten schlug der Ball das erste Mal hinter Tobias Hellmann, der den angeschlagenen Daniel Wagner vertrat, im Netz ein. Der Ursprung diesen frühen Treffers war ein langer Befreiungsschlag der Gäste, nachdem der TSV Meitingen in der Anfangsphase versuchte, Druck aufzubauen. Alexander Heider, gegen den FC als Rechtsverteidiger in der Startelf, schätzte die Flugbahn des herabfallenden Balles gravierend falsch ein, sodass Fabian Scharbatke den Ball mühelos und ohne Bedrängnis annehmen und für Julian Hollinger vorlegen konnte.

Der darauffolgende Ausgleich durch Innenverteidiger Christian Lang war eher zufälliger Natur. Daniel Deppner brachte einen Eckball in den Rückraum, aus dem Arthur Fichtner sofort abzog und Lang anschoss. Dieser behielt die Übersicht und schoss in mit der Schuhspitze unter die Latte (14.).

Den Rückstand wieder ausgebügelt gestaltete der TSV Meitingen ein offenes und abwechslungsreiches Spiel gegen den Spitzenreiter. Die großen Chancen hingegen blieben beim FC Ehekirchen. In der 40. Minute scheitert der Torschütze zum 1:0 nach einer Scharbatke-Hereingabe an der Latte. Sein Bruder Christoph machte es mit dem Pausenpfiff besser und schob nach einem langen Einwurf zur abermaligen Führung des Tabellenführers ein.

Wieder war der FC einen Schritt schneller als die Meitinger Defensive. Trainer Pavlos Mavros zündete in der Halbzeitpause die Motivationsmaschine. Kurz darauf erzielte der TSV Meitingen durch Marco Lettrari den 2:2-Ausgleich. Christoph Hollinger konnte einen Querpass nicht richtig stoppen. Lettrari reagierte schnell und schoss das Spielgerät ansatzlos aus 15 Metern in den Winkel (51.).

Fortan schien es, als wäre der TSV Meitingen wieder im Spiel und würde eine gewisse Kontrolle hineinbringen. Doch nur acht Minuten später verlor Arthur Fichtner den Ball leichtfertig im Mittelfeld, Christoph Hollinger lief anschließend alleine auf Hellmann zu und behielt die Nerven. Für die Entscheidung sorgte schließlich Toptorjäger Scharbatke. Behandlungsbedingt war der TSV nur zu neunt auf dem Feld. Scharbatke bekam am Sechszehner den Ball, sah die Lücke und schnörkelte diesen nach Arjen-Robben-Manier unhaltbar ins lange Eck (71.).

Durch den eigenen Erfolg vergrößerte Tabellenführer FC Ehekirchen seinen Vorsprung, da die Verfolger SC Bubesheim (0:2 beim BC Adelzhausen) und TSV Gersthofen (2:3 gegen den FC Affing) überraschende Niederlagen einstecken mussten. Für die Mannschaft von Spielertrainer Michael Panknin geht es bereits am kommenden Mittwoch, 3. Oktober (15 Uhr), weiter. Dann ist der SV Holzkirchen in Ehekirchen zu Gast.

FC Ehekirchen Lenk – Appel, M. Rutkowski (73. Kranner), Panknin, C. Hollinger, Jahner, Ledl (82. Wenger), S. Rutkowski, J. Hollinger, Schröttle, Scharbatke.

