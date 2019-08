vor 20 Min.

Erster „Dreier“ im dritten Anlauf?

TSV Burgheim und TSG Untermaxfeld spielen am Sonntag daheim

Von Niklas Golling

Mit einem Punkt aus den ersten beiden Partien hat Kreisligist TSV Burgheim einen eher durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Entgegen der Punkteausbeute zeigt sich Spielertrainer Mathias Heckel jedoch alles andere als unzufrieden. „Die Jungs ziehen im Training super mit. Nun gilt es noch, die Trainingsleistungen über 90 Minuten auf den Platz zu bringen. In den vergangenen Begegnungen war der Spielverlauf für uns eher bescheiden. Wir hatten das nötige Glück in einigen Situationen nicht auf unserer Seite“, so Heckel und fügt hinzu: „Wir müssen die Partien über den Kampf und die Leidenschaft annehmen. Dann werden wir auch das Spielglück wiederfinden.“

Vor allem im „fußballerischen Bereich“ will sich Heckel mit seinem Team weiterentwickeln. Dabei gilt es auch, die Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren. Der 29-Jährige sieht seine Truppe dabei auf einem guten Weg: „Wir haben neben David Obermeier (SpVgg Joshofen-Bergheim) und Raimund Gritschneder (SV Holzheim) in dieser Woche auch noch Luca Jurida und Lion Holler (beide TSV Rain II) dazubekommen. Uns war wichtig, beispielsweise mit Luca, David oder auch in der vergangenen Saison Julian Holatko (JFG Neuburg) junge Akteure aus der Umgebung zu uns zu holen. Diese müssen wir noch in unser Team integrieren, wobei uns das schon gut gelungen ist.“

Am Sonntag (15 Uhr) geht es nun gegen den TSV Firnhaberau, der nach den ersten beiden Spielen mit leeren Händen dasteht. Trotzdem handele es sich dabei um einen Gegner, der laut Heckel nicht zu unterschätzen sei. „Die Firnhaberau war in der vergangenen Saison auch lange im Kampf um den Aufstieg dabei. Das ist eine gute Mannschaft. Allerdings liegt bei uns der Fokus gar nicht so sehr auf dem Gegner, sondern vielmehr auf uns selbst. Wir müssen konzentriert an die Sache herangehen“, fordert Heckel. Dabei kann der TSV-Spielertrainer nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Kapitän Michael Habermeyer ist noch fraglich.

Gleichzeitig zum Heimspiel des TSV Burgheim gegen den TSV Firnhaberau trifft die TSG Untermaxfeld auf den TSV Dasing. Nach der 0:4-Niederlage am vergangenen Wochenende bei der DJK Langenmosen stehen die Zeichen bei den Möslern auf Wiedergutmachung. Aus diesem Grund will die Truppe von Trainer Wolfgang Rückel gegen den noch punktlosen Tabellenvorletzten den ersten „Dreier“ einfahren. Ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) stehen sich der BC Rinnenthal und die DJK Langenmosen gegenüber. Der SC Mühlried bekommt es mit dem SV Feldheim zu tun, während der SSV Alsmoos-Petersdorf beim SC Griesbeckerzell gastiert. Um 17 Uhr spielt der SV Thierhaupten gegen den FC Gerolsbach.

