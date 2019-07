12:00 Uhr

Erster Schritt zur Titelverteidigung

Die TSG Untermaxfeld II lässt zum Auftakt gegen den FC Zell/Bruck II nichts anbrennen und gewinnt mit 2:0. Im Halbfinale geht es am kommenden Wochenende gegen den SV Ludwigsmoos II. Gastgeber bekommen es dann mit dem SV Klingsmoos II zu tun

Von Dirk Sing

Die zweite Mannschaft der TSG Untermaxfeld hat die erste Hürde auf dem Weg zur Titelverteidigung beim Reserve-Turnier des Donaumoos-Wanderpokals in Grasheim erfolgreich genommen. Die Truppe von Spielertrainer Sascha Bissinger kam in ihrem Viertelfinal-Match gegen die zweite Vertretung des FC Zell/Bruck zu einem letztlich ungefährdeten 2:0-Erfolg.

„Nachdem wir dieses Turnier ja schon im vergangenen Jahr zu unseren Gunsten entscheiden konnten, messen wir ihm auch diesmal schon einen gewissen Stellenwert bei“, berichtet Bissinger, der mit dem ersten Auftritt seiner Truppe „durchaus zufrieden“ war. „Aufgrund der Tatsache, dass wir in dieser Saison unser Spielsystem etwas verändert haben, ist es eine gute Gelegenheit, das Ganze bei Wettkampf-Bedingungen entsprechend zu testen“, so Bissinger weiter. Das der Reserve-Wettbewerb bereits seit einigen Jahren bei den teilnehmenden Vereinen kontrovers diskutiert wird, kann der 30-Jährige indes nicht wirklich nachvollziehen. „Meines Erachtens wäre es ein Fehler, dieses Turnier einzustampfen“, meint Bissinger und schiebt auch gleich die Gründe hinterher: „Zum einen gehören ja das Reserve-Team und die erste Mannschaft eines Klubs zusammen. Zum anderen sieht man hier in Grasheim wieder, dass diese Veranstaltung auch bei den Zuschauern sehr gut ankommt und daher selbst am Samstag toll besucht ist.“ Mit den Anhängern des SV Ludwigsmoos bekommt es Bissinger mit seinen Schützlingen indes am kommenden Samstag (14.30 Uhr) im Halbfinale zu tun, da die Marx-Truppe den SV Sinning mit 2:1 bezwang. Die andere Semifinal-Begegnung bestreiten bereits zuvor (13.30 Uhr) die Hausherren und der SV Klingsmoos, der am ersten Wochenende gleich zweimal ran musste. Zuerst wurde der SV Karlshuld im Achtelfinale mit 7:5 nach Elfmeterschießen bezwungen. Anschließend setzte man sich auch noch gegen den BSV Berg im Gau II knapp mit 2:1 durch.

Nur einmal war dementsprechend die zweite Garde des SV Karlshuld im Einsatz. Nach dem letztjährigen Abstieg aus der A-Klasse möchte Trainer Jürgen Seitle seine „jungen Wilden“ nun in der B-Klasse etablieren beziehungsweise langsam an den Senioren-Bereich heranführen. „Im Vergleich zur vergangenen Saison, als wir mehrfach mit Ach und Krach eine Truppe zusammenbekomme haben, sieht es in dieser Saison etwas besser aus“, berichtet Seitle. Auch vier Nachwuchs-Akteure, die noch in der JFG Donaumoos zum Einsatz kommen, seien regelmäßig eingeplant. Dass es jetzt gegen Klingsmoos eine knappe Niederlage gab, sei indes laut Seitle „nicht tragisch“.

PARTIEN IM ÜBERBLICK

Achtelfinale

Berg im Gau II – Rohrenfels/Wagenhofen II 2:0

Karlshuld II – Klingsmoos II 5:7 n.E.

Viertelfinale

Untermaxfeld II – Zell/Bruck II 2:0

Sinning II – Ludwigsmoos II 1:2

Grasheim II – Langenmosen II 2:1

Berg im Gau II – Klingsmoos II 2:1





Spielplan am 27. Juli:

Halbfinale

13.30 Klingsmoos II – Grasheim II

14.30 Untermaxfeld II – Ludwigsmoos II

Spiel um Platz 9

16.00 Rohrenfels/Wagenhofen II – Zell/Bruck II

Spiel um Platz 7

16.00 Sinning – Langenmosen II

Spiel um Platz 5

17.15 Berg im Gau II – Karlshuld II

Spiel um Platz 3

17.15 Verlierer der Halbfinal-Partien

Endspiel

18.30 Sieger der Halbfinal-Partien

