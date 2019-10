21:44 Uhr

FC Rennertshofen kommt aus dem Tritt

Der Tabellenführer verliert überraschend mit 1:2 beim SV Steingriff und ist jetzt punktgleich mit dem SV Klingsmoos, der Echsheim mit 1:0 besiegt. Der SV Wagenhofen punktet bei der SpVgg Joshofen-Bergheim.

Nachdem zuletzt der SV Klingsmoos an der Spitze der Kreisklasse Neuburg etwas aus de Tritt gekommen war, erwischte es nun den FC Rennertshofen. Der Tabellenführer verlor überraschend mit 1:2 beim SV Steingriff und ist nun punktgleich mit den Möslern. Am kommenden Sonntag treffen Rennertshofen und Klingsmoos dann im direkten Duell aufeinander.

Holzheim – Straß 1:1

Die Straßer standen in der Abwehr gut und ließen kaum Chancen zu. Durch eine Unaufmerksamkeit in der Holzheimer Abwehr konnten die Gäste überraschend durch Christoph Räth in Führung gehen. Und so ging man mit einem 0:1 in die Pause. In der zweiten Hälfte steigerten sich die Platzherren etwas und kamen jetzt auch öfters vor das Tor des SVS. Einen Schuss von Johannes Kranner parierte der Gästekeeper hervorragend. Und so mussten die Zuschauer bis zu 92. Minute warten, ehe die Platzherren durch einen Weitschuss von Argjent Balai zum hochverdienten Ausgleich kamen. (svh)

Joshofen-B. – Wagenhofen 2:2

Die frühe Führung in der achten Minute durch Jonas Zeller mit einer sehenswerten Bogenlampe aus 16 Metern sowie eine klare Möglichkeit durch Christian Margraf in der 13. Minute, die nicht zum 2:0 genutzt werden konnte, brachte nicht die erhoffte Sicherheit ins Spiel der Hausherren. Die Gäste aus Wagenhofen fanden mehr und mehr ins Spiel und waren vor allem durch Standardsituationen gefährlich. Bis zur Halbzeit passierte allerdings nicht mehr viel. Zu Beginn der zweiten Hälfte nutzte Lukasz Bar eine Unkonzentriertheit in der Joshofener Abwehr und schob zum verdienten Ausgleich ein (51.). Aber nur zwei Zeigerumdrehungen später war es Luka Freund, der eine Flanke per Kopf zum 2:1 für die Heimelf verwandelte. Nachdem die Zeller-Truppe durch Lukas Freund und Max Maschke zwei gute Möglichkeiten liegen ließ, schlug der SVW zurück. Sebastian Neff schloss einen blitzsauber vorgetragenen Konter zum umjubelnden 2:2-Ausgleich per Kopf ab (79.). (spvgg)

Grasheim – Ried 5:3

Das Spiel war von Beginn an hochdramatisch und beide Mannschaften versuchten sich in der Offensive. Bereits in der zweiten Minute ein Schock für die Platzherren, als Spielertrainer Moritz Bartoschek zum 0:1 einschoss. Der wichtige Ausgleich erfolgte bereits in der siebten Minute, als Manuel Wühr einen Freistoß in den Torwinkel setzte. Wenige Minuten später wurde eine Flanke von Philipp Blank von einem Rieder Abwehrspieler ins eigene Tor abgefälscht. Doch die Gäste setzten sofort nach und David Buttmann traf mit einem Volley unhaltbar in den Torwinkel zum 2:2-Ausgleich (15.). Nach wiederholtem Foulspiel erhielt Gästespieler Marco Weigl in der 30. Minute die Gelb-Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel konnten die Lilaweißen erneut in Führung gehen, als Philipp Blank eine Vorlage von Marvin Kohou ins Netz spitzelte. Als Marvin Kohou ebenfalls Gelb-Rot erhielt, war man wieder spielermäßig im Gleichstand. Nach einem Eckball köpfte Belmin Habibovic in der 65. Minute zum Ausgleich ein. Bereits im Gegenzug wurde Philipp Blank im Strafraum von den Beinen geholt und Marco Kutscherauer verwandelte den Strafstoß zum 4:3 (66.). In der Schlussminute konnte Patrick Fröhlich eine Vorlage von Manuel Wühr zum umjubelten 5:3 einschießen. (wir)

Klingsmoos – Echsheim 1:0

Die Gäste waren im ersten Abschnitt stark defensiv ausgerichtet und standen häufig mit allen Akteuren im eigenen Tordrittel. So tat sich die Heimelf schwer, zu brauchbaren Möglichkeiten zu kommen. Nach 30 Minuten verweigerte der Unparteiische Riedel dem SVK einen klaren Strafstoß, als Alexander Müller im Strafraum gefoult wurde. Ein Handspiel der Gäste führte dann kurz vor der Pause zu einem Elfmeter für die Platzherren, den Semir Elezi sicher zur verdienten Pausenführung verwandelte (44). Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste deutlich offensiver, kamen aber kaum zu nennenswerten Gelegenheiten. Die hatte hingegen der SVK, der durch Patrick Krammer (50.) und zweimal Semir Elezi (56.+ 59.) Chancen zum 2:0 vergab. Eine Tätlichkeit gegen den eingewechselten Andre Fleury hatte nach 59 Minuten nur die Gelbe Karte zur Folge, den fälligen Freistoß setzte Tobias Narr an den Querbalken. Stürmer Alex Müller versprang das Leder nach 82 Minuten beim Abschluss und auch wenige Minuten später traf er nach schönem Rückpass aus kurzer Entfernung nicht ins Gehäuse (88.). Die einzig echte Möglichkeit der Gäste vergab Andreas Müller nach 89 Minuten, als sein Schuss noch zur Ecke abgewehrt wurde. (svk)

Ehekirchen II – BSV Neuburg 3:4

Die erste offensive Aktion des Heimteams führte zum Erfolg. Manuel Rott sah den mitgelaufenen Niklas Gschwendner, der den Ball nach fünf Minuten zur Führung ins Tor schoss. Ein paar Zeigerumdrehungen später vergab der FCE eine große Chance. Besser machte es dann Manuel Rott in der 25. Minute, als er zum 2:0 einschob. In der 62. Minute verkürzte Lutz aus dem Getümmel heraus für den BSV. Noch geschockt vom Tor schlief die Ehekirchener Hintermannschaft, sodass Plosconka im Strafraum frei zum Schuss kam und ausglich. Nach 75 Minuten hielt Michael Daferner noch einen Schuss von der Strafraumgrenze, jedoch staubte erneut Plosconka ab und plötzlich führte der Gast. In der 86. Minute spielte Manuel Rott den Ball zu Dominik Neff, der zum Ausgleich einschob. Noch jubelnd merkte der FCE nicht, dass es schon weitergeht und Patrick Honner versenkte eine Flanke ins lange Eck. (fce)

Steingriff – Rennertshofen 2:1

Die Heimelf ging in der 43. Minute durch Timo Kreitmayr in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte Tobias Reisner die Führung per Elfmeter sogar ausbauen (77.). In der Schlussphase verkürzte der FCR durch Philipp Stadler zum 2:1 (88.). Jedoch kam der Anschlusstreffer zu spät, sodass es beim überraschenden Heimerfolg für den SVS blieb. (nr)

Münster – Berg im Gau 3:1

In der Anfangsphase war Münster nicht präsent und kassierte nach einem leichten Ballverlust früh das 0:1 durch Mariusz Suszko (3.). Nach dem Wechsel dezimierte sich die Heimelf selbst, als Armin Drexler nach einem taktischen Foul seine zweite Gelbe Karte sah (50.). Danach hatte Münster aber mehr vom Spiel. So gelang dem SVM der Ausgleich durch Bastian Stefanovic, der eine Flanke einköpfte. Nach einem starken Angriff revanchierte sich Stefanovic, der mustergültig Spies bediente, der keine Mühe mit dem 2:1 hatte (74.). Kurz darauf gab es Elfmeter für die Hausherren, als Stefanovic von einem Gästespieler gelegt wurde. Letzterer sah dafür Rot, Philipp Fetsch verwandelte zum 3:1. Als Stefanovic das zweite Mal im Strafraum gelegt wurde, schoss Fetsch über den Kasten (88.).

