Ärgert Untermaxfeld den Favoriten erneut?

Plus Das Hinspiel gegen den TSV Rain II haben die Mösler mit 3:0 gewonnen. Nun geht es zum Tabellenführer. Was Trainer André Ruf erwartet und warum ihm der Job Spaß macht.

Hinter der TSG Untermaxfeld liegen zwei Wochen, die man durchaus als turbulent bezeichnen kann. Erst konnten die Mösler beim BC Aichach nicht antreten, weil über zehn Spieler krankheitsbedingt nicht einsatzfähig waren, und verloren am grünen Tisch. Dann gewannen sie das Duell gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf BC Aresing mit 3:1.