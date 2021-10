Viele Fragezeichen beim FC Ehekirchen

Plus Den FC Ehekirchen plagen vor dem Heimspiel gegen den FC Kempten große Personalsorgen. Wie Spielertrainer Michael Panknin sie lösen will.

Der Fußball ist am vergangenen Sonntag in Ehekirchen zur Nebensache verkommen, da zwei Spieler des FCE beim 2:2 gegen den FC Memmingen II von Sanitätern behandelt werden mussten.