Joshofen-Bergheims Fabian Remschnig: Volljährig ins Spitzenspiel

Bereits mit 17 Jahren hat sich Fabian Remschnig beim Kreisklassisten SpVgg Joshofen-Bergheim einen Stammplatz erkämpft. In der Partie gegen den FC Ehekirchen II feiert der Innenverteidiger eine weitere „Premiere“.

Fabian Remschnig hat in der noch jungen Kreisklassen-Saison 2021/2022 mit der SpVgg Joshofen-Bergheim bereits einiges erlebt: Sein erstes Punktspiel im Senioren-Bereich (15. August beim 4:1-Sieg gegen den SV Holzheim), sein erster Treffer (bereits in der zweiten Partie am 22. August beim 5:4-Erfolg in Münster), die mehrwöchige Tabellenführung mit seinem Team oder auch sein überragender Auftritt beim 2:2-Unentschieden im Spitzenspiel gegen den SV Klingsmoos.

Wenn die SpVgg Joshofen-Bergheim am Sonntag (15 Uhr) den FC Ehekirchen 2 zur nächsten Top-Partie in der Kreisklasse Neuburg empfängt, kommt für Remschnig noch eine weitere neue „Erfahrung“ hinzu: Nachdem er am vergangenen Samstag seinen 18. Geburtstag feierte, wird der Youngster, der seit Saisonbeginn aus der Mannschaft von Spielertrainer Jonas Zeller nicht mehr wegzudenken ist, für die „Erste“ erstmals als „Volljähriger“ auf dem Platz stehen. Die für den vergangenen Sonntag angesetzte Begegnung beim SC Rohrenfels wurde ja bekanntlich wegen eines Coronafalls beim SCR verlegt.

Trainer Jonas Zeller ist ein "alter Bekannter"

„Als ich vor einem Jahr von der A-Jugend des VfR Neuburg, die damals leider ziemlich auseinandergefallen ist, zur SpVgg Joshofen-Bergheim gewechselt bin, war es eigentlich zunächst der Plan, dass ich dort ebenfalls in der Jugend kicke und vielleicht hin und wieder mal bei den Herren mit trainiere“, berichtet Remschnig. Gesagt, getan! Spielercoach Jonas Zeller, der seinen ehemaligen und neuen Schützling noch aus früheren gemeinsamen Zeiten bei der JFG Neuburg bestens kannte (Zeller fungierte einst als Co-Trainer bei den BOL-C-Junioren), sah sich jedenfalls bereits in den ersten Trainingseinheiten in seiner Meinung über Remschnig bestätigt: „Ich wusste ja bereits vorher, was er konnte. Fabi hat sich trotz seines sehr jungen Alters von Beginn an super eingeführt und starke Trainingsleistungen gebracht.“

Der verdiente Lohn: Der 17-Jährige durfte während der gesamten Vorbereitung im Kader der „Ersten“ mitmischen und sich auch in Testspielen präsentieren – und tat dies auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung mit durchschlagendem Erfolg! „Ich bin bislang absolut zufrieden mit ihm und seiner Entwicklung“, lobt Zeller und nennt zugleich die Vorzüge seines Toptalents: „Fabi ist nicht nur körperlich schon sehr weit, sondern verfügt über ein richtig gutes Spielverständnis, ein prima Zweikampfverhalten sowie Kopfballspiel und ist mit seinen 17 beziehungsweise 18 Jahren am Ball bereits äußerst cool.“

Allesamt Fähigkeiten, mit denen sich der Schüler der Neuburger Fachoberschule (macht im Jahr 2022 sein Fachabitur) vom ersten Spieltag an seinen Stammplatz in der Innenverteidigung an der Seite von Kapitän und Routinier Markus Fetsch sicherte. „Einerseits hat es mich schon etwas überrascht, dass das alles so schnell ging“, berichtet Remschnig. Auf der anderen Seite habe er jedoch „während der Vorbereitung, als ich in den Testspielen regelmäßig zum Einsatz gekommen bin, gesehen, dass es durchaus mit der Anfangsformation klappen könnte. Das hat mich dann auf alle Fälle noch mehr motiviert.“

Fabian Remschnig löst seine Aufgaben spielerisch

Der damals noch 17-Jährige kämpfte, ackerte – und machte das, was ihm letztlich auch half, den nicht immer einfachen Umstellungsprozess vom Jugend- in den Herrenbereich quasi im Galopp zu überbrücken: Er löste seine Aufgaben auf dem Feld im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch. „Gerade meine Zeit bei der JFG Neuburg hat mir in taktischer und technischer Sicht sicherlich enorm geholfen. Davon profitiere ich heute sehr“, sagt Remschnig. Verlassen kann sich der Youngster zudem auf die Hilfe seiner zumeist erfahrenen Nebenleute wie Nico Bessle oder eben Markus Fetsch. „Wenn man einen Routinier wie beispielsweise Markus an seiner Seite hat, dann gibt einem das eine gewisse Sicherheit und Vertrauen. Das macht definitiv vieles einfacher.“

Auch am morgigen Sonntag (15 Uhr) wird das 13 Jahre trennende Innenverteidiger-Duo Fetsch/Remschnig wieder gefordert sein. Schließlich geht es gegen keinen Geringeren als die zweite Mannschaft des Landesligisten FC Ehekirchen, die – wenn auch mit einer Partie im Vorsprung – nur einen Zähler weniger als die SpVgg aufweist. Die Zielsetzung ist dabei klar umrissen. „Wir wollen dieses Spiel gewinnen und am Saisonende unbedingt in die Kreisliga aufsteigen“, so Remschnig. Dass sich seine Teamkollegen und sein Coach Jonas Zeller dabei auf ihren „Neu-Erwachsenen“ verlassen können, hat er bereits als „Unter 18-Jähriger“ eindrucksvoll bewiesen.