22:45 Uhr

Hängende Köpfe in Joshofen Lokalsport

Enttäuschung pur: Nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Ehekirchen II hatten die Kicker der SpVgg Joshofen-Bergheim II die Gewissheit, dass sie in der kommenden Saison wieder in der B-Klasse kicken müssen.

Schmidt-Truppe unterliegt dem FC Ehekirchen II mit 2:4 und muss damit zurück in die B-Klasse. Da sich die TSG Untermaxfeld II bekanntlich aus dieser Spielklasse zurückzieht, kann Ober-/Unterhausen jubeln

Jetzt ist es amtlich: Die SpVgg Joshofen-Bergheim II steigt neben der TSG Untermaxfeld II, die ihren Verzicht auf einen Verbleib in der A-Klasse bereits in der vergangenen Woche erklärt hatte, in die B-Klasse ab. Die Schützlinge von Spielertrainer Patrick Schmidt mussten sich der zweiten Garnitur des FC Ehekirchen mit 2:4 geschlagen geben.

Wagenhofen – Untermaxf. II 0:7

Zum Saisonabschluss gab es eine deftige Heimniederlage für den SV Wagenhofen. Die Gastgeber traten ersatzgeschwächt an und waren an diesem Tag gegen die klar überlegene zweite Garnitur der TSG Untermaxfeld chancenlos. Bereits zur Pause lag die Heimelf mit 0:3 zurück. „Mann des Tages“ war aufseiten der Gäste Sascha Bissinger, der alleine viermal ins Tor traf. Die weiteren Treffer steuerten Manuel Kies, Sascha Fröhlich und Maximilian Koschig mit einem verwandelten Foulelfmeter bei. (hugo)

Waidhofen – Türk. Schroben. x:0

Da die Gäste nicht in der Lage waren, eine Mannschaft zu stellen und daher auch nicht antraten, wird diese Partie mit x:0 für den SV Waidhofen gewertet. (nr)

Weichering – Pöttmes II 3:2

Am letzten Spieltag der Saison lieferten sich der SV Weichering und der TSV Pöttmes noch einmal ein spannendes Match. Zu Beginn schien das Glück aufseiten der Weicheringer zu sein, die schon in der zweiten Minute einen Treffer durch Gianni Rösges erzielten. Daraufhin folgten auch einige Chancen des Gegners, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Rösges dagegen versenkte erneut einen Schuss und erhöhte somit auf 2:0 (29.). In der zweiten Halbzeit konnte der SV Weichering wieder schnell zuschlagen und Xhemajl Halili kam zum 3:0 (47.). Danach wendete sich das Blatt und Pöttmes holte zu zwei Gegenschlägen innerhalb kurzer Zeit aus: Dominik Weiß (64.) und Markus Keller (73.) verkürzten auf 2:3. Anschließend verlief die Partie auf Augenhöhe. Allerdings konnte keine der beiden Mannschaft einen weiteren Treffer landen, womit der SV Weichering die drei Punkte behielt. (esn)

Sinning – Holzheim 1:2

Wie erwartet, gestaltete der A-Klassen-Meister aus Holzheim das Geschehen. Die Sinninger Abwehr stand gewohnt gut und lies nur wenige Chancen zu. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es aber nichts zu verteidigen. Mit einem „doppelten Doppelpass“ durch die Mitte spielte sich Julian Lenk frei und musste vom Elfmeterpunkt nur noch einschieben. Mit der Einwechslung des Sinninger Coaches Iwo Sommer wurde auch das Spiel des SVS etwas offensiver. Die Folge daraus war dann der verdiente Ausgleich. Nach einer Flanke stand Matthias Frank ungedeckt im gegnerischen Strafraum und köpfte überlegt ein. Der Siegtreffer für die Holzheimer war dann ein nachträgliches Meisterschaftsgeschenk der Sinninger Abwehr. Nach einem katastrophalen Fehlpass im eigenen Strafraum behielt der eingewechselte Manuel Fuchs die Nerven und erzielte das entscheidende 2:1 für den SV Holzheim. (thr)

Joshofen-Berg. II – Ehekir. II 2:4

Bereits nach vier Minuten gingen die Gäste nach einem schnell ausgeführten Freistoß durch Daniel Schölzke in Führung. Beide Mannschaften spielten offensiv und so entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem jedoch vorerst nur der Vizemeister seine Chancen nutzte. David Weidenhüller erzielte nach Vorlage von Dominic Weigl aus kurzer Distanz das 2:0 (39.). Nur zwei Minuten später bestrafte Andreas Steiner einen Abwehrfehler mit dem 3:0. Die Heimelf kam noch vor der Halbzeit zurück: Erst verwandelte Johann Guppenberger einen – nach Foul an Tobias Bauer – gegebenen Elfmeter (44.). Dann nutzte Maximilian Maschke gekonnt eine Vorlage von Bauer zum 2:3. Nach der Halbzeit verflachte die Partie. Die Heimelf warf alles nach vorne, etwas Zählbares kam dabei allerdings nicht heraus. Den Schlusspunkt setzte Michael Gerbl in der 78. Minute nach einem Konter. (nr)

Zell/Bruck – Baar 4:1

Im letzten Spiel von Coach Patrick Schäffer fuhr die Heimelf einen verdienten Sieg ein. Zell war von Beginn an überlegen und ging in der 37. Minute durch Marcel Girbinger in Führung. Die Hausherren erspielten sich weitere gute Chancen. Doch zunächst glich Baar durch einen Fernschuss aus. Daniel Vetter stellte das Ergebnis richtig und traf nach einem Konter zum 2:1. Nach der Pause dominierte Zell/Bruck weiter das Geschehen und vergab viele Möglichkeiten. Ein von Schäffer verwandelter Foulelfmeter in der Schlussviertelstunde markierte das 3:1. Kurz vor Schluss erhöhte Florian Barf mit einem sehenswerten Freistoß auf 4:1. (nr)

Hörzhausen – Ober-/Unterh. 1:1

Auch wenn die Gäste bereits vor dem Anpfiff gerettet waren (Kontrahent Joshofen-Bergheim II hatte zuvor schon gegen Ehekirchen II verloren), zeigten sie eine engagierte und konzentrierte Leistung. Sie gingen früh durch Martin Großmann in Führung und bestimmten das Geschehen bis rund 15 Minuten vor Schluss. Dann übernahm die ersatzgeschwächte Heimelf das Heft und glich durch Co-Trainer Markus Schaffrik aus, der den SV Hörzhausen in der Sommerpause verlassen wird. (nr)

Themen Folgen