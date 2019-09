vor 18 Min.

Heckel: „Wollen hier etwas aufbauen“

Burgheims Spielertrainer Mathias Heckel spricht vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen Aichach über seine neue Rolle, den Saisonstart, seine Ziele mit dem TSV sowie die Chancen gegen den BCA

Von Matthias Kollar

Ein echtes Spitzenspiel steht am Sonntag (15 Uhr) auf dem Sportplatz des TSV Burgheim auf dem Programm, wenn der heimische Tabellendritte den BC Aichach (Rang zwei) empfängt. Wir haben uns vor diesem Duell mit TSV-Spielertrainer Mathias Heckel ausführlich unterhalten.

Herr Heckel, zu Beginn dieser Saison sind Sie in die Fußstapfen von Harald Grimm getreten und leiten nun die erste Mannschaft des TSV Burgheim hauptverantwortlich. Ist Ihnen der Sprung vom Co-Trainer hin zum „Headcoach“ schwer gefallen?

Heckel: Grundsätzlich habe ich zuvor mit dem Harry sehr eng und gut zusammengearbeitet. Bei der SpVgg Altisheim-Leitheim war ich außerdem drei Jahre lang Cheftrainer einer Kreisliga-Mannschaft. Die Umstellung ist mir also weniger schwer gefallen, da ich die Jungs in Burgheim inzwischen auch sehr gut kenne und sie es mir leicht gemacht haben.

Haben Sie in ihrer Zeit als Co-Trainer dennoch dazugelernt und sich das ein oder andere abschauen können?

Heckel: Ich versuche mir von jedem Trainer etwas abzuschauen und dann die einen oder anderen Dinge auch umzusetzen. Aktuell arbeite ich auch sehr eng mit meinem Co-Trainer Florian Pickhard zusammen, der gute Ideen einbringt.

Sie sind es nun, der die Verantwortung auf und neben dem Feld trägt. Als Spieler haben Sie bereits fünf Treffer erzielt und stehen mit ihrer Mannschaft nach dem sechsten Spieltag auf dem dritten Rang. Es scheint also nicht allzu schlecht zu laufen…

Heckel: Die Situation ist natürlich überragend. An diesem Sonntag steht für uns das Spitzenspiel gegen den BC Aichach auf dem Programm. Ich denke, die ganze Liga wird uns in diesem Match die Daumen drücken. Nichtsdestotrotz sind wir momentan in einer Findungsphase. Es sind einige Akteure auch während der Saison neu dazugekommen. Die Mannschaft muss also noch lernen, wie ich gerne Fußball spielen lassen möchte.

Wie wollen Sie Ihr Team denn spielen lassen?

Heckel: Im Zentrum stehen für mich Kampf und Leidenschaft. Es muss in unserem Spiel aber noch ein Rädchen in das andere greifen. Wichtig ist außerdem, dass meine Mannschaft mehrere Systeme spielen kann und variabel ist. So kann man auf Spielstile und den Gegner besser reagieren. Das Wichtigste ist dann aber doch, erfolgreich Fußball zu spielen (lacht).

Wie Sie bereits angesprochen haben, hat der TSV Burgheim in dieser Saison einige neue Spieler neuverpflichtet. Wie begründen Sie die personellen Veränderungen?

Heckel: Matthias Karmann und ich verfolgen schon seit längerer Zeit den Plan, hier in Burgheim mit Jungs aus der Umgebung etwas aufzubauen. Mit dem letztjährigen Aufstieg in die Kreisliga und dem Klassenerhalt sind wir sportlich schon auf einem sehr guten Weg. Grundsätzlich sind wir froh, dass wir die Burgheimer Akteure halten konnten und gute Verstärkungen dazubekommen haben. Das zeichnet unsere Mannschaft aus.

Torjäger Philipp Stadler konnte bekanntlich nicht gehalten werden. Sind die Neuverpflichtungen daher eine Reaktion auf seinen Abgang?

Heckel: Philipp ist ein super Typ und hat viele Tore für uns geschossen. Er ist bei uns jederzeit herzlich willkommen.

Können Sie die Frage etwas konkreter beantworten?

Heckel: Wir haben uns mit Fabian Fetsch, David Obermaier, Lion Holler und Luca Jurida offensiv sehr gut verstärkt. Zusammen mit Johannes Löffler und Lukas Biber sind wir vorne also gut aufgestellt. Aber ich denke, dass wir mit Maximilian Wenger und Gregor Einberger auch wichtige Spieler für unsere Defensive dazubekommen haben. Ich bin daher absolut zufrieden mit unserem Kader.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem TSV Burgheim in dieser Saison?

Heckel: Die Liga ist dieses Jahr sehr ausgeglichen. Wir wollen uns etablieren und bestenfalls eine ähnliche Platzierung wie in der vergangenen Saison erreichen.

In dieser hat der TSV Burgheim im Endspurt den Relegationsplatz nur knapp verpasst. Sollte man sich also für diese Spielzeit nicht sogar höhere Ziele stecken?

Heckel: Wir sind auf jeden Fall sehr ehrgeizig, müssen die zurückliegende Saison aber auch realistisch betrachten. Die oberen Teams haben vor allem gegen Ende sehr viele Punkte abgeben.

Am Sonntag (15 Uhr) muss Ihr Team gegen den Aufstiegsaspiranten BC Aichach ran. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Heckel: Für mich gehört Aichach zusammen mit dem TSV Pöttmes zu den Meisterschafts-Favoriten in diesem Jahr. Wir werden auf ein offensiv starkes Team treffen, das mit Spielern aus höheren Ligen gespickt ist.

Ihre Mannschaft geht also als Underdog ist dieses Match?

Heckel: Ja, aber wir sind keinesfalls chancenlos. Wenn unser Defensivverbund um Mario Huber, Markus Frey und Michael Habermeyer gut arbeitet und Tugenden wie Robustheit und Zweikampfstärke an den Tag legt, können wir sie ärgern.





Derby für die TSG Untermaxfeld : Weiter auf den ersten „Dreier“ muss die TSG Untermaxfeld in der Kreisliga Ost waren. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich dem Aufsteiger am morgigen Sonntag (15 Uhr) im Derby beim SC Mühlried. Was den Möslern Mut machen sollte: Zuletzt zeigten sie beim Aufstiegsanwärter TSV Pöttmes eine prima Leistung und mussten sich erst in der Schlussphase unglücklich mit 2:3 geschlagen geben.

Themen folgen