19:16 Uhr

Hertha BSC eine Nummer zu groß

Regionalligist VfB Eichstätt zeigt in der ersten Runde gegen den Bundesligisten eine prima Vorstellung, muss sich aber dennoch mit 1:5 geschlagen geben. Nach der Partie gibt es Lob von Gäste-Trainer Ante Covic

Von Maximilian Randelshofer

Der Pokal-Wettbewerb hat seine eigenen Gesetze. Doch am gestrigen Sonntag griffen sie nicht. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals setzte sich der Bundesligist Hertha BSC auch in der Höhe verdient mit 5:1 gegen den VfB Eichstätt durch. Auch wenn das Ergebnis eine deutliche Sprache spricht, wehrte sich der VfB Eichstätt mit allen verfügbaren Mitteln. Dafür gab es auch Lob vom Gegner. Hertha-Trainer Ante Covic, der sein Pflichtspiel-Debüt gab, sagte: „Großes Kompliment an Eichstätt. Sie haben uns phasenweise immer wieder an die Grenzen gebracht.“ An einer Sensation schnupperte der amtierende bayerische Amateurmeister allerdings nicht.

Für den VfB Eichstätt war es das größte Spiel der Vereinsgeschichte, das man allerdings – aufgrund von DFB-Richtlinien – im Stadion des FC Ingolstadt 04, dem Audi-Sportpark, austragen mussten. 7030 Zuschauer sahen zunächst freche Hausherren, die vor dem vermeintlich großen Gegner Hertha BSC keine Scheu zeigten. Zwar zeigte sich der Bundesligist von Anfang sehr ballsicher. Doch die erste Chance hatte der Außenseiter. In der sechsten Minute zog Jakob Zitzelsberger aus 20 Metern ab. Sein Schuss verfehlte nur knapp das Ziel. „Natürlich macht man sich Gedanken, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn wir in Führung gegangen wären. Aber wir haben vor einer großartigen Kulisse gespielt“, meinte der Fast-Torschütze.

Konnte trotz der Niederlage zufrieden sein: VfB-Trainer Markus Mattes. Bild: Roland Geier

Danach übernahm allmählich die Hertha die Feldüberlegenheit und ging per Doppelschlag in Führung. Nach einer Ecke von Ondrej Duda, traf zunächst der ungedeckte Vladimir Darida von der Strafraumgrenze aus zum 1:0 (11.). „Das Gegentor war bitter. Wir hatten Hertha BSC gut analysiert und wollten Gegentore nach Standards unbedingt vermeiden“, so VfB-Angreifer Fabian Eberle. Unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang Vedad Ibisevic, bedient von Maximilian Mittelstädt, sogar das 2:0 (12.). „Dieser Treffer war der Genickbruch für uns. Wir hatten zu Beginn gute Möglichkeiten. Um das Spiel eng zu halten, hätte man diese verwerten müssen. Das 1:0 ärgert mich, weil für den Torschützen ein Spieler zugeteilt war“, sagte Eichstätts Trainer Markus Mattes. Danach passierte im Audi-Sportpark lange Zeit wenig, ehe Ibisevic das Ergebnis auf 3:0 hochschraubte (3:0).

Für Aufregung kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte ein Foul von Berlins Jordan Torunarigha gegen Dominik Wolfsteiner. Torunarigha hatte bereits die gelbe Karte gesehen. Doch Schiedsrichter Timo Gerach beließ es aber bei einer Ermahnung.

Sah ebenfalls eine starke Leistung des VfB Eichstätt: Co-Trainer Michael Panknin. Bild: Roland Geier

Nach Wiederbeginn sorgte Eichstätts Julian Kügel dann für kollektiven Freudentaumel im Stadion. Nach einer Flanke von Philipp Federl traf er per Kopfball zum 1:3 (52.). „Der Jubel wäre bei einem Führungstreffer natürlich noch größer gewesen. Aber wir haben uns danach schon erneut Hoffnungen gemacht“, so Kügel. Die Zielsetzung des VfB in Durchgang zwei. „Wir wollten diesen nochmals ausgeglichen gestalten“, erklärte Mattes. Die Eichstätter kämpften unverdrossen weiter und versuchten, die „Alte Dame“ weiter in Bedrängnis zu bringen. Doch die Herthaner nichts mehr anbrennen und schraubten ihrerseits das Resultat weiter in die Höhe. Salomon Kalou (62.) und der eingewechselte Alexander Esswein (75.) erhöhten am Ende standesgemäß auf 5:1.

VfB Eichstätt: Junghan – Wolfsteiner, Waffler, Schmidramsl, Lamprecht – Zitzelsberger, Federl, Fries, Schraufstetter (46. Kügel), Lushi (46. Reutelhuber) – Eberle (85. Neumayer).

Hertha BSC: Jarstein – Leckie, N. Stark, Rekik, Torunarigha (46. Esswein) – Grujic – Kalou (68. Lukebakio), Duda, Darida, Mittelstädt – Ibisevic.

Tore: 0:1 Darida (11.), 0:2 Ibisevic (12.), 0:3 Ibisevic (31.), 1:3 Kügel (52.), 1:4 Kalou (62.), 1:5 Esswein (75.). – Zu.: 7030.

Themen Folgen