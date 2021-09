Ingolstadt

07.09.2021

Ingolstadt: Am Sonntag gibt es wieder Triathlon

Plus Nachdem Gerhard Budy und sein Team im vergangenen Jahr coronabedingt aussetzen mussten, gibt es am Sonntag wieder Triathlon. Einiges ist dabei anders als sonst für die gut 1800 Startenden.

Von Michael Kienastl

Bis zuletzt sei es ein Hoffen und Bangen gewesen. So viele Sportveranstaltungen mussten abgesagt werden, zuletzt der Bühler Beilngries Triathlon Mitte August. Gleichzeitig fanden aber auch einige statt. In Frankfurt, im Allgäu und nicht zuletzt bei der Klassikerveranstaltung in Roth am vergangenen Sonntag wurde geschwommen, geradelt, gelaufen. Lauter kleine Lichtblicke für Gerhard Budy. „Die Challenge Roth war der Dreh- und Angelpunkt, bis dahin haben wir auf zusätzliche Auflagen gewartet“, sagt der Veranstalter des Ingolstädter Triathlons. Ständig war er im Kontakt mit anderen Veranstaltern, Felix Walchshöfer aus Roth nennt er einen guten Freund.

