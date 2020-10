vor 17 Min.

Kreisklasse Neuburg: Spätes Glück für den SC Ried

Bartoschek-Team gewinnt das Stadtderby gegen den BSV Neuburg durch einen Treffer in der 83. Minute. Tabellenführer FC Rennertshofen lässt gegen den SV Wagenhofen nichts anbrennen.

Der FC Rennertshofen marschiert weiter unbeeindruckt unaufhaltsam in Richtung Kreisliga. Im Heimspiel gegen den SV Wagenhofen kam der Spitzenreiter der Kreisklasse Neuburg zu einem 3:1-Erfolg. Die Partien zwischen dem SV Klingsmoos und FC Ehekirchen II sowie SV Grasheim gegen SV Holzheim mussten aus „Corona-Gründen“ angesagt werden.

Rennertshofen – Wagenhofen 3:1

Der FCR setzte die stark aufgelegten Gäste von Beginn an unter Druck. Bereits nach sieben Minuten musste ein Wagenhofener Akteur haarscharf vor der eigenen Linie klären. Wenige Augenblicke später versenkte Philipp Stadler den Ball direkt unter den Querbalken und brachte sein Team in Führung (9.). Der FCR dominierte die Partie weiterhin. Folglich netzte Benjamin Kohler nach einer guten halben Stunde zum 2:0 ein. Außer einigen Entlastungsangriffen, die jedoch keine Torgefahr brachten, war von den Gästen nur wenig zu sehen.

Dies änderte sich zu Beginn der zweiten Hälfte, als der SVW druckvoll aus der Kabine kam und unbedingt den Anschlusstreffer erzielen wollte. Die gefährlicheren Möglichkeiten hatte dennoch der Gastgeber. Daniel Litzl nutzte eine Stadler-Freistoßflanke per Kopf zum 3:0 (65.). Nur drei Minuten später hatte der FCR innerhalb weniger Sekunden zwei „Hundertprozentige“. Aber sowohl Stadler als auch Georgi Gergov brachten den Ball nicht im Tor unter. Auf der anderen Seite verkürzte Rafet Gashi nach einer schönen Einzelleistung auf 1:3. Kurz vor Schluss scheiterten sowohl Khalid Abunehmah als auch SVW-Spieler Sebastian Neff am Aluminium, sodass es beim verdienten 3:1-Sieg des FCR blieb. (abs)

Bild: Daniel Worsch

Straß - Joshofen-Bergheim 2:4

Nach anfänglichem Abtasten inklusive kläglicher Chancenverwertung eröffnete Philipp König den Torreigen. Nach einem langen Ball tauchte der Ex-Straßer alleine vor dem Keeper auf und schob zum 0:1 ein. Nach dem Rückstand zeichnete sich Schlussmann Nicolas Rechner aus: Durch zwei herausragende Aktionen hielt er die Hausherren im Spiel. Allerdings verwertete Johann Guppenberger eine Hereingabe schließlich doch zum 0:2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen die Gastgeber zum Anschlusstreffer. Ein kluger Ball öffnete Andreas Hutter den Weg in den Strafraum, wo er per Foul zu Boden gerungen wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Semir Elezi überlegt.

Bei einem Freistoß an der Mittellinie nutze die SpVgg die fehlende Organisation in der Hintermannschaft des SVS, wodurch Jonas Zeller das Ergebnis wieder auf „Plus Zwei“ schrauben konnte (58.). Zehn Minuten später war es Daniel Tobolars, der aus 16 Metern in die kurze Ecke traf (1:4). Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff hauchte Dieter Deak der Heimelf per direktem Freistoß nochmals Hoffnung ein (2:4). Allerdings markierte er damit – trotz starker zweiter Hälfte des SVS – den 2:4 Endstand. (db)

Echsheim – Berg im Gau 4:1

Die Heimelf des frisch vermählten Trainers Tobias Luderschmid beglückte seinen Coach durch zwei schnelle Führungstreffer. Einen stark getretenen Freistoß verwertete Alexander Gerbl per Kopf zum 1:0 (12.). Bereits Sekunden später erhöhte Bastian Baumgärtner nach Kopfball-Zuspiel von Stürmer Julian Bauer auf 2:0 (14.). Die Gäste suchten ihr Glück mit langen Bällen. Mehr als ein Weitschuss sprang jedoch nicht heraus. Nach einer halben Stunde erkämpften sich die Gauer einen Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze, welchen Julian Winter sehenswert verwandelte.

Im zweiten Abschnitt konnte sich der BSV noch zwei weitere hochkarätige Chancen erspielen. Beide Male scheiterten die Akteure alleine am bärenstarken Heimtorwart Peter Bauer. In der 67. Minute erarbeite sich der SV Echsheim-Reicherstein die Vorentscheidung: Julian Bauer wurde im SVW-Strafraum von den Beinen geholt. Den folgenden Foulelfmeter von Luis Hertl parierte Wolfgang Seel stark. Noch während die Gäste jubelten, schnappte sich Christoph Sturm den Ball und lupfte von links auf Bauer, der diesen einnickte. Den Schlussstrich setzte Doppeltorschütze Bauer, als er nach sauberer Vorarbeit von SVE-Kapitän Martin Riedl, abermals per Kopf den 4:1-Endstand markierte. (sve)

Steingriff – Münster 2:1

Im Duell der Tabellennachbarn behielt der SV Steingriff die Oberhand. Nachdem die Gäste aus Münster am vorangegangenen Spieltag einen überragenden 5:0-Sieg verbuchen konnten, war das Momentum scheinbar auf ihrer Seite. Doch gleich zu Beginn netzte Tobias Wintermayr zur Hausherren-Führung ein (14.). Münster fand zurück in die Begegnung und glich zehn Minuten später durch Bastian Stefanovic aus. Tobias Wintermayer schnürte seinen Doppelpack, als er den Ball zum 2:1 versenkte und dadurch das Spiel entschied (55.). (nr)

Ried – BSV Neuburg 1:0

Beide Mannschaften begegneten sich anfänglich mit viel Respekt, sodass in den ersten 20 Minuten nichts Torgefährliches entstand. Erst in der 25. Minute wurde es erstmals gefährlich: Der BSV-Torwart klärte einen cleveren Querpass mit den Fingerspitzen vor dem lauernden Belmin Habibovic. Gleich nach Wiederanpfiff kam der SC Ried motiviert aus der Kabine. Lediglich der letzte Pass gelang immer noch nicht. Das Spiel nahm daraufhin weiter Fahrt auf. Besonders beide Torhüter glänzten in dieser Phase. Es dauerte bis zur 83. Minute, ehe der beste Spielzug des Tages den ersten Torerfolg bescherte. Die Rieder Mannschaft kombinierte sich stark bis zur Grundlinie. Die Hereingabe von Spielertrainer Moritz Bartoschek netzte Belmin Habibovic zum umjubelten Siegtreffer ein. Der BSV rannte danach noch mit aller Kraft an. Die Rieder Defensive blieb aber stabil. (scr)

