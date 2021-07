Landesliga

18:00 Uhr

FC Ehekirchen empfängt VfR Neuburg: Rutkowski-Brüder spielen erstmals gegeneinander

Plus Beim Spiel zwischen dem FC Ehekirchen und VfR Neuburg treffen Matthias und Sebastian Rutkowski erstmals aufeinander. Was sie vom direkten Duell erwarten.

Von Benjamin Sigmund

Über viele Jahre spielten die Brüder Sebastian (30) und Matthias Rutkowski (28) gemeinsam für den FC Ehekirchen. Sie stiegen mehrmals auf, schafften es mit ihrem Heimatverein bis in die Landesliga. Im Sommer wechselte Sebastian dann zum VfR Neuburg, mit dem er am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Erstmals stehen sich die Brüder in einem Spiel als Gegner gegenüber. Die Neuburger Rundschau hat sich vor dem Derby mit den beiden Rutkowskis unterhalten.

