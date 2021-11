Leichtathletik

18:50 Uhr

18. Lionslauf Eichstätt-Neuburg: Wenn Löwen laufen

Auf die Plätze, fertig – los: Um Punkt 10 Uhr fiel der Startschuss in Eichstätt, den Lions-Präsidentin Franziska Steuer zusammen mit Martina Edl und Tanja Schorer-Dremel abfeuerte.

Plus Der 18. Lionslauf von Eichstätt nach Neuburg zog weit über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Martin Stier und Maria Paulig triumphieren am Ende.

Von Manfred Dittenhofer

Im vergangenen Jahr musste der 18. Lionslauf wegen der Pandemie ausfallen. Heuer konnte er als reine Outdoor-Veranstaltung stattfinden. Das bedeutete aber auch, dass weder die THW-Halle in Eichstätt noch die Parkhalle in Neuburg für die Teilnehmer und Helfer zur Verfügung standen. Umso mehr freuten sich alle über das wunderbare Wetter. Das hatten die Läuferinnen und Läufer auch schon anders erlebt – sie mussten sich in den vergangenen Jahren auch schon durch Regen, Schnee und Sturm kämpfen.

