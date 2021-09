Drei Klassensiege für den TSV Neuburg

Sport-IN-Laufcup gastiert in Ingolstadt. Tom Lindel, Anton Lautner und Petra Mayr holen sich den ersten Platz. Auch weitere Läufer landen auf dem Podest

Ein Jubiläum feierten rund 250 Läufer in Ingolstadt beim Lauf um den Baggersee, denn zum 20. Mal hatte der MTV Ingolstadt zum Schanzer-Seelauf eingeladen. Aufgrund der Pandemie hatte sich zwar das Lauffest um ein Jahr verschoben, aber die Verantwortlichen und die Sportler freuten sich auf ein Wiedersehen.

Ähnliches Bild wie in den bereits vergangenen Veranstaltungen in Neuburg und Hitzhofen. Während beim Nachwuchs der Zulauf ungebrochen zahlreich war, verzeichneten die Altersklassen doch zahlenmäßig einen Einschnitt, da waltet noch ein wenig die Vorsicht.

Aber es wurde guter Sport bei besten Laufbedingungen geboten. Der Sieg bei den Männern über zwei Runden um den Baggersee (10,6 Kilometer) blieb beim Gastgeber. Es gewann deutlich Johannes Stahr in 35.31 Minuten vor Florian Koch (DRC Ingolstadt, 36.20 Minuten) und Lucas Saied Wittrock (ESV Triathlon Ingolstadt, 37.04 Minuten). Bei den Frauen war der Weg frei für Stefanie Borris (44.52 Minuten) vor Diana Kurrer (beide MTV Ingolstadt, 45.20 Minuten) und Birgit Wilhelm (SV Buxheim, 45.35 Minuten). Stefanie Borris hatte am Vortag bei den deutschen Berglaufmeisterschaften in Bad Kohlgrub ihre Klasse gewonnen und war somit deutsche Berglaufmeisterin geworden.

In den stark besetzten Klassen gelangen von den Läufern des TSV Neuburg Tom Lindel, Petra Mayr und Anton Lautner Klassensiege, auf dem Siegerpodest konnten sich mit Rang zwei und drei Vinzenz Fortner und Dietmar Schläfer platzieren. Während bei den vergangenen Läufen eine Siegerehrung aufgrund der Corona-Vorschriften ausfallen musste, war dieses nunmehr möglich und alle Gewinner glücklich, auf das Stockerl zu steigen. Die Laufserie wird am 17. Oktober in Gaimersheim fortgesetzt. Der Lionslauf von Eichstätt nach Neuburg am 31. Oktober beendet die Laufserie 2021. (al)

0,4 km, Bambini Felix Engelmann, Philipp Lindel, Linnea Forkel, Coco Scharl, Theresa Christl, Carolina Giesecke (ohne Zeitnahme).

0,8 km, Schülerinnen U10 7. Hannah Knospe 3.40; 11. Klara Lindel 3.52.

0,8 km, Schüler U10 1. Tom Lindel 3.10.

1,6 km, Schi U12 12. Sophia Maile 9.11, 13. Sonja Appel 9.19.

1,6 km, Sch U12 6. Justus Fortner 7.24.

1,6 km, Schi U14 7. Annalena Maile 7.28.

1,6 km, Sch U14 2. Vinzenz Fortner 6.03.

10,6 km, Frauen W50 4. Henriette Appel 1.13.19; W55 1. Petra Mayr 50.07.

10,6 km, Männer M40 7. Kai Golowko 42.49; M45 4. Stefan Heckl 44.57; M55 3. Dietmar Schläfer 48.18; M60 1. Anton Lautner 48.35.

des Schanzer Seelaufs sind auf der Homepage des TSV Neuburg eingestellt unter www.tsv1862-neuburg.de.