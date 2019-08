vor 39 Min.

Mit eisernen Nerven zum Aufstieg

Herren-Mannschaft des Wittelsbacher GC macht am letzten Spieltag den Aufstieg in die Oberliga perfekt. Warum sich vor allem Geschäftsführer Korbinian Kofler über diesen großartigen Erfolg freut

Jubel und Freude im Lager des Wittelsbacher Golfclubs: Nach fünf spannenden Spieltagen ist die Herrenmannschaft vor dem GC Ingolstadt in die Oberliga der „Kramski Deutschen-Golf-Liga“ aufgestiegen.

Vor Beginn der Landesliga-Saison wurden der GC Ingolstadt und Wittelsbacher GC aus Neuburg bereits als Favoriten gehandelt. Als internes Ziel hatten die Neuburger ausgegeben, die Punktrunde vor den Schanzern abzuschließen und somit dem Aufstieg ein großes Stück näherzukommen.

Gleich der erste Spieltag in Ingolstadt stellte sich aufgrund der Witterung (kalt und windig) als große Herausforderung dar. Die Hausherren konnten die Erwartungen erfüllen und landeten vor dem Nachbarn aus Neuburg. Am zweiten Spieltag in Dachau war der Kampf gegen die Mücken fast größer als gegen die anderen Teams. Der Wittelsbacher GC konnte hinter der siegreichen Heimmannschaft erneut einen guten zweiten Platz erzielen, während Ingolstadt diesmal nur Vierter wurde.

Wichtig war der Sieg der Neuburger beim Heimspiel am dritten Spieltag – auch aufgrund einer guten taktischen Vorbereitung. Ingolstadt konnte nur einen dritten Rang hinter der Überraschungs-Truppe aus Rottbach einfahren. Somit schafften sich die „Wittelsbacher“ eine gute Ausgangsposition für die letzten beiden Durchgänge. Der vierte Spieltag in Donauwörth stach dann durch ein sehr hohes Niveau heraus. Trotz eines weiteren Erfolges des GC Ingolstadt hatten die Neuburger als Zweiter vor dem „Finale“ alle Trümpfe in ihrer Hand. Für den Aufstieg würde voraussichtlich ein Ergebnis zwei Plätze hinter dem Kontrahenten aus Ingolstadt genügen.

Am letzten Spieltag liefen mit Ausnahme von Donauwörth, die zu diesem Zeitpunkt bereits sicher abgestiegen waren, alle Mannschaften mit ihrem besten Aufgebot auf, um den Aufstiegs- sowie zweiten Abstiegsplatz auszuspielen. Auf dem anspruchsvollen Platz in Rottbach, mit schwierigen Fahnenpositionen und teilweise starkem Wind, waren die Ergebnisse deutlich höher als in Donauwörth. Ingolstadt konnte mit einer sehr starken Leistung vorlegen und die Aufstiegschance bis zuletzt wahren. Mit einer weiteren geschlossenen Teamleistung belegten die „Wittelsbacher“ schließlich knapp hinter der Heimmannschaft den dritten Platz. Im Endklassement konnte man damit – punktgleich mit dem GC Ingolstadt, aber aufgrund einer besseren Bilanz der Saison-Gesamtschlagzahl – Rang eins und somit den Aufstiegsplatz erfolgreich verteidigen.

Die Herren des Wittelsbacher GC können sich somit auf die erstmalige Teilnahme in der Oberliga freuen und werden alles tun, um dort den Klassenerhalt zu schaffen. Besonders erfreut über diesen Erfolg zeigte sich Geschäftsführer Korbinian Kofler. „Der Aufstieg spielt dem verstärkten Fokus des Wittelsbacher GC im Hinblick auf sportliche Entwicklung im gesamten Mannschaftsbereich und einer Verstärkung der Jugendarbeit sehr in die Karten“, sagt Kofler und fügt hinzu: „Golf ist vor allem im Mannschaftsbereich ein Sport mit einer sehr hohen Mischung aus Individualität und Teamgeist und gerade deshalb so spannend – und das in allen Altersklassen.“

