NR-Doppelpass

22:45 Uhr

Wildes Spiel in Klingsmoos

Plus Der Favorit hat mit dem SC Rohrenfels in der ersten Halbzeit große Probleme und liegt lange zurück. Nach der Pause dominieren die Mösler, lassen aber viele Chance aus. Was die Trainer zum 4:3-Endstand sagen.

Von Benjamin Sigmund

Auf dem Papier war im Vorfeld beim Spiel zwischen dem SV Klingsmoos und dem SC Rohrenfels eine einseitige Angelegenheit erwartet worden. Am Ende setzte sich der Favorit in einem turbulenten Spiel auch mit 4:3 durch. Zufriedenheit herrschte letztlich auf beiden Seiten, wobei der Sieger mehr haderte als der Verlierer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen