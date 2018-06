22:45 Uhr

Schöner Erfolg für den FC Rennertshofen Lokalsport

Mutzbauer-Truppe gewinnt bei der SpVgg Joshofen-Bergheim mit 2:0 und sichert sich damit im Endklassement einen starken vierten Platz. FC Illdorf geht mit einer Niederlage in die Relegation

Schöner Erfolg für den FC Rennertshofen: Mit einem 2:0-Erfolg bei der SpVgg Joshofen-Bergheim sicherte sich die Truppe von Trainer Tommy Mutzbauer in der Endabrechnung einen starken vierten Platz.

Langenm. II – Klingsmoos 3:1

Nachdem sich Langenmosen II am vorletzten Spieltag mit dem 8:1-Kantersieg in Rohrenfels vorzeitig den Klassenerhalt gesichert hatte, gelang zum Saisonfinale ein verdienter 3:1-Heimsieg gegen den Tabellendritten SV Klingsmoos. „Mann des Tages“ aus DJK-Sicht war Tobias Stegmeir, der alle drei Langenmosener Treffer erzielte (25., 50., 78.). Für Klingsmoos, das am überragenden DJK-Keeper Martin Kühne verzweifelte, traf nur Semir Elezi zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (39.). (psie)

Grasheim – Rohrenfels 4:3

Nach zuvor sechs sieglosen Begegnungen konnten die Mösler zum Saisonabschluss einen knappen Erfolg verbuchen. Vor dem Anpfiff wurden die heimischen Akteure Marvin Kohou (100 Spiele) und Andreas Gottschall (200) für ihre langjährige Treue im lilaweißen Trikot geehrt. Im Anschluss hatten beide Teams mit der großen Hitze zu kämpfen und leisteten sich zahlreiche Unkonzentriertheiten. Bereits in der dritten Minute nutzte Rohat Isik einen Konter zur Gästeführung. Innerhalb zehn Minuten drehten die Bolzer-Schützlinge den Rückstand in eine 3:1-Führung. Johannes Blank (6.) und zweimal Jonas Jung (12./16.) sorgten für das Comeback der Platzherren. Marco Kutscherauer scheiterte im Anschluss an SCR-Torhüter Manuel Berger. Auf der Gegenseite rettete der Grasheimer Torwart-Debütant Dominik Ries gegen Isik.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und der 44-jährige Routinier Helder Fernandes markierte durch zwei verwandelte Freistöße (50./60.) den Ausgleich. Postwendend brachte Florian Tarnick (67.) seine Farben wieder in Front. Die Partie war bis zum Schluss hart umkämpft. Der Grasheimer Keeper sicherte schließlich mit zwei Glanzparaden den Sieg der Hausherren. (wir)

Staudheim – Steingriff 1:1

Das Match begann trotz hochsommerlicher Temperaturen schwungvoll, sodass beide Mannschaften gleich zu Beginn jeweils eine gute Chance hatten. In der siebten Minute hatte Daniel Zinsmeister die Führung für den Gastgeber auf dem Fuß. Doch er schob den Ball alleine vor dem Gästekeeper am Gehäuse vorbei. In der 17. Minute erzielte dann Simon Preis die verdiente Führung für Staudheim, nachdem er einen langen Freistoß elegant annahm und den Ball überlegt am Gästetorwart vorbeischob. Mit dem letzten Angriff der ersten Hälfte kam Steingriff nach einer schnellen Kombination über die Außenbahn noch zum 1:1-Ausgleich durch Tobias Wintermayr.

In der zweiten Hälfte dauerte es bis zur 62. Minute, ehe es für die Zuschauer eine weitere Gelegenheit zu sehen gab. Aber Simon Preis verzog freistehend vor dem SVS-Schlussmann. In der 70. Minute verhinderte die Querlatte dann ein Eigentor des SV Steingriff. Mit zunehmender Dauer verflachte die Partie immer mehr, sodass es beim letztlich leistungsgerechten Unentschieden blieb. (fcs)

Joshofen/B. – Rennertshofen 0:2

Im letzten Saisonspiel unterlag die SpVgg Joshofen-Bergheim dem FC Rennertshofen am Ende aufgrund der schlechteren Chancenverwertung. Die mit zahlreichen Akteuren aus der zweiten und dritten Mannschaft gespickte Heimelf war in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, vergab aber diverse hochprozentige Möglichkeiten durch Christian Margraf, Max Fischer-Stabauer und Daniel Tobolars. So kam, was kommen musste: In der 19. Minute setzte sich der stark aufspielende Tobias Kruber mit seiner Schnelligkeit durch und erzielte die Führung für die Gäste aus Rennertshofen.

Nach der Pause passten beide Teams ihr Spiel den sommerlichen Temperaturen an, sodass praktisch kein Spielfluss mehr zustande kam. Letztlich musste ein von Gergov verwandelter Foulelfmeter für die Entscheidung und einen nicht unverdienten Sieg der Rennertshofener herhalten. (spvgg)

Illdorf – Ried 0:2

Im letzten und zugleich bedeutungslosen Saisonspiel vor der Relegation unterlag Illdorf trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Bereits in der achten Minute verwertete Spielertrainer Bastian Blabl eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz zur Rieder Führung. 20 Minuten später zog Alberto Rodriguez Fernandes an der 16-Meter-Linie entlang zur Mitte und schloss mit einem satten Flachschuss ins rechte Toreck ab. Bis zum Seitenwechsel waren beiderseits keine weiteren Tormöglichkeiten vorhanden.

Es dauerte bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, als Reinhold Armbrust bei einer Eins-gegen-Eins-Situation am Rieder Torhüter scheiterte. Den 1:2-Anschlusstreffer erzielte Armbrust in der 86. Minute, als er einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter sicher verwandelte. (fci)

Straß – BSV Neuburg 3:2

Die erste Chance hatte der SV Straß durch Denis Sabanagic. Aber sein Schuss wurde von Gäste-Keeper Sebastian Huber gekonnt entschärft. Nach einer halben Stunde war es Christoph Räth, der vor dem Gehäuse des BSV freistehend auftauchte und eine Kourdy-Flanke zur Führung für die Heimmannschaft über die Linie drückte. Zum Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste dann gefährlich. Zunächst konnte Philipp König noch einen Schuss der Neuburger auf der Linie klären. Jedoch glichen die Gäste durch einen Flachschuss von Willi Keller nur zwei Minuten später aus (39.). Die BSV’ler übten nun mehr Druck auf den SVS aus. Als sich Simon Straubmeier dann in der eigenen Hälfte den Ball schnappte und nach einem Sprint über das halbe Feld im Gäste-Strafraum zu Fall kam, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Den folgenden Elfmeter verwandelte Co-Spielertrainer Daniel Kourdy souverän zur Halbzeitführung für die Grünhemden (44.).

Nach der Pause drängte der BSV Neuburg auf den Ausgleich und hatte mehrere gute Möglichkeiten, wovon eine von Emil Bekjiri auf der Linie geklärt wurde. Nach den starken zehn BSV-Minuten kam auch der SVS wieder besser ins Match und vergab gleich mehrere Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Besser machte es auf der Gegenseite Michael Dünstl, der das Spielgerät aus 20 Metern ins Kreuzeck zum 2:2-Ausgleich drosch (60.). Trotz des wiederholten Rückschlags blieben die Straßer am Drücker. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Denis Sabanagic aus 18 Metern die dritte Führung für die Hausherren. Allerdings war es am Ende Schlussmann Patrick Behr, der den Hausherren den Sieg sicherte. In der entscheidenden Phase dieser Partie triumphierte er in zwei Eins-gegen-Eins-Situationen. (nr)

Relegation

Wie bereits in unserer Samstags-Ausgabe berichtet, stehen sich am kommenden Freitag (18.30 Uhr) in Rohrenfels der FC Illdorf (Platz 13 in der Kreisklasse Neuburg) und die zweite Mannschaft des FC Ehekirchen (Zweiter der A-Klasse Neuburg) gegenüber. In dieser Begegnung wird der letzte freie Platz in der Kreisklasse ermittelt. Der Verlierer dieser Relegations-Partie spielt in der kommenden Saison in der A-Klasse.

