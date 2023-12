2:1 gegen München: Friedrich lässt den ERC Ingolstadt jubeln

Der Stürmer erzielt beim 2:1-Sieg des ERC Ingolstadt gegen München den entscheidenden Treffer und verhilft seinem Team zum dritten Sieg gegen den Meister. Was der 32-Jährige nach seinem ersten Saisontor sagt.

Der ERC Ingolstadt hat auch das dritte Saisonspiel gegen Red Bull München gewonnen und sich auf den sechsten Platz der Deutschen Eishockey-Liga verbessert. Den entscheidenden Treffer beim 2:1 (0:0; 1:1; 2:0)-Sieg der Panther erzielte Marko Friedrich.

Dementsprechend zufrieden war der Stürmer, der seinen ersten Saisontreffer markierte und erstmals nach 31 torlosen Spielen wieder getroffen hat. „Es hat lange genug gedauert. Das ist ein großes Gewicht, das man mit sich herumträgt. Es ist schön, dem Team geholfen zu haben“, sagte der 32-Jährige erleichtert. Ein großes Lob richtete er an Torhüter Michael Garteig, der wieder „überragend“ gehalten habe. „Am Ende sind wir ins Schwimmen gekommen, München hat richtig Druck gemacht.“

ERC-Trainer Mark French konnte in der Neuauflage der Finalserie der Vorsaison wieder auf Patrik Virta zurückgreifen. Bei Enrico Henriquez reichte es noch nicht für einen Einsatz, Philipp Krauß musste gesperrt zuschauen. Überzählig auf der Tribüne saß Verteidiger Luca Zitterbart.

ERC Ingolstadt in doppelter Überzahl

Das Spiel hätte für die Ingolstädter kaum besser beginnen können. Auch wenn sie in den ersten zehn Minuten auf Unterstützung aus der Fankurve – die Anhänger protestierten erneut gegen Donnerstagspiele – verzichten mussten, legten sie forsch los und holten zwei Strafen heraus. 1:36 Minuten bot sich den Panthern in doppelter Überzahl die Chance zur frühen Führung. Diese nutzen sie nicht, sowohl Andrew Rowe (3.) als auch Charles Bertrand (4.) scheiterten an Mathias Niederberger. Gerade wieder komplett, fuhr München einen Konter und hatte Pech, als Andreas Eder die Latte traf (5.). Das Spiel war temporeich, beide Teams agierten offensiv. Tore sollten in den ersten 20 Minuten aber keine mehr fallen, obwohl Möglichkeiten vorhanden waren. Auf Ingolstädter Seite schoss Brandon Kozun über das Tor (8.) und scheiterte an Niederberger (17.). Der abermals starke Garteig konnte sich auf der Gegenseite über mangelnde Arbeit nicht beschweren, ließ sich aber weder von Andre MacWilliam (8.) noch von Maximilian Kastner (9.) überwinden. Zweimal hatte der ERC das Glück auf seiner Seite. Patrick Hager verpasste zunächst freistehend die Scheibe (18.), dann landete ein noch abgefälschter Schuss von Jonathan Blum am Pfosten (20.).

Das Spiel blieb intensiv, umkämpft und diszipliniert geführt. München musste nach den beiden Strafen zu Beginn keine weitere mehr hinnehmen, der ERC hatte im gesamten Spiel nur eine Unterzahl zu meistern. Jedes Team schaffte es im Mittelabschnitt einmal auf die Anzeigetafel. Den ersten Treffer markierten die Panther kurz nach Wiederbeginn. Daniel Pietta legte auf Jan Nijenhuis ab, der mit einem Handlenkschuss ins lange Eck traf (21.). Garteig war im Gegenzug doppelt gefordert. Weder Ben Smith noch Austin Ortega schafften es, den Panther-Goalie zu überwinden (21.). München blieb gefährlich, Kastner verfehlte allein vor dem Gehäuse den Ausgleich (27.). Wenig später sollte er dann aber fallen. Die Scheibe landete bei Nicolas Krämmer, der direkt abzog und das 1:1 erzielte (32.). Der erneute Führungstreffer für den ERC war möglich. Travis St. Denis scheiterte an Niederberger (33.), dann tauchte Virta frei vor dem Goalie auf, brachte die Scheibe aber nicht an ihm vorbei (34.).

ERC Ingolstadt: Friedrich erzielt den Siegtreffer

Die Defensivreihen dominierten auch den Schlussabschnitt. Red Bull war aktiver, die Panther waren meist mit Abwehrarbeit beschäftigt. Garteig musste gegen Sten Fischer eingreifen (43.), ansonsten passierte nichts. Bis Virta Marko Friedrich schickte, der die Scheibe Richtung Tor stocherte und Niederberger tunnelte – 2:1 (51.). Andrew Rowe verpasste es, nachzulegen (55.). Garteig war zuvor gefordert, als Adam Almquist vor ihm auftauchte (55.). Auch als München den Torhüter zog, ließ der ERC keinen Treffer mehr zu.

ERC Ingolstadt Garteig – Edwards, Wagner; Hüttl, Bodie; Jobke, Maginot; Schwaiger – Friedrich, Virta, Dunham; Kozun, Rowe, Höfflin; Simpson, Stachowiak, Bertrand; Nijenhuis, Pietta, St.Denis – Zuschauer 4075 – Tore 1:0 Nijenhuis (21.), 1:1 Krämmer (32.), 2:1 Friedrich (51.).