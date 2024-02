ERC Ingolstadt

vor 33 Min.

Das Ende der Torlos-Serie für Ingolstadts Wayne Simpson

Erleichterung: Wayne Simpson freut sich über sein Tor gegen Düsseldorf. Am Sonntag spielt der Stürmer mit dem ERC Ingolstadt bei Tabellenführer Eisbären Berlin. Foto: Johannes Traub

Plus Wayne Simpson hat gegen die Düsseldorfer EG erstmals nach 18 Spielen wieder getroffen. Welche Rolle Trainer Mark French dem Stürmer zutraut und was der 34-Jährige zu seiner Zukunftsplanung sagt.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Auf dieses Gefühl musste Wayne Simpson lange Zeit warten. Zuletzt hatte der Stürmer des ERC Ingolstadt am 10. Dezember 2023 getroffen, danach war er in 18 Spielen torlos geblieben. Am Donnerstagabend ging diese Durststrecke nun zu Ende. Dem 34-Jährigen dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein, als er zum zwischenzeitlichen 2:0 beim 4:3-Sieg nach Verlängerung der Panther gegen die Düsseldorfer EG traf.

Im Normalfall gehört es zum Selbstverständnis Simpsons, seiner Mannschaft mit Toren, vor allem aber mit Vorlagen, zu helfen. Doch auch bei den Assists ließ die Ausbeute zuletzt zu wünschen übrig. In elf Spielen im Jahr 2024 bringt er es gerade mal auf einen. Er habe nicht viel über die negative Phase nachgedacht, sagt Simpson. „Aber es ist Teil meines Jobs, zu produzieren.“ Erschwerend sei hinzugekommen, dass es beim gesamten Team nicht lief und im Januar fünf Spiele nacheinander verloren wurden. Umso erleichterter war Simpson, dass es gegen die DEG wieder mit einem Tor geklappt hat.

