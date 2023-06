ERCI-Geschäftsführer Claus Liedy: „Der Boom hallt noch nach“

Plus Im großen NR-Interview spricht der Geschäftsführer des ERC Ingolstadt, Claus Liedy, über die „rote Laterne“ in Sachen Zuschauerschwund, erfreulichere Zahlen und die Champions Hockey-League.

Herr Liedy, als Sie Ende April vor 4000 Fans am Ingolstädter Rathausplatz standen und die Vizemeisterschaft feiern konnten: Verspürten Sie da eine gewisse Genugtuung?

Claus Liedy: Genugtuung ist der falsche Begriff. Eher Freude. Es war eine tolle Eishockeysaison, eine fantastische Mannschaftsleistung. Deutscher Vizemeister zu werden, hätte vor der Saison wahrscheinlich keiner erwartet.