ERC Ingolstadt

vor 53 Min.

Ingolstadts Daniel Pietta: „Ich brenne noch für den Sport“

Jubiläumsspiel: Daniel Pietta absolviert am Mittwoch (19 Uhr) im zweiten Spiel des Viertelfinales des ERC Ingolstadt gegen Bremerhaven sein 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga. Foto: Johannes Traub

Plus Daniel Pietta absolviert am Mittwoch sein 1000. DEL-Spiel. Der 37-Jährige spricht über Höhepunkte, Enttäuschungen und seine besten Mitspieler. Wie lange er noch spielen will und was er für die Zukunft plant.

Von Benjamin Sigmund

Daniel Pietta, Sie absolvieren am Mittwoch (19 Uhr) ihr 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga. Was bedeutet Ihnen diese Anzahl?

Daniel Pietta: 1000 Spiele sind etwas Besonderes. Diese Marke haben nicht so viele Spieler erreicht (elf, Anm. d. Red.). Irgendwann werde ich sicher mit sehr viel Stolz darauf zurückblicken. Aber am Mittwoch ist das wichtigste, das Spiel gegen Bremerhaven zu gewinnen und die Serie auszugleichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen