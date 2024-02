ERC Ingolstadt

Ingolstadts Jan Nijenhuis: Wenn ein Traum in Erfüllung geht

Schlussspurt: In der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga sind für den ERC Ingolstadt noch acht Spiele zu absolvieren. Am Donnerstag empfängt Jan Nijenhuis mit den Panthern die Düsseldorfer EG. Foto: Johannes Traub

Plus Jan Nijenhuis hat in der deutschen Nationalmannschaft debütiert und in seinem ersten Spiel zwei Tore erzielt. Was sich der Stürmer für die Zukunft erhofft und welche Ziele er mit dem ERC Ingolstadt verfolgt.

Für Jan Nijenhuis ist in der vergangenen Woche „ein Traum in Erfüllung“ gegangen, wie der 22-Jährige selbst sagt. Erstmals in seiner Karriere spielte der Stürmer des ERC Ingolstadt für die deutsche Nationalmannschaft und erzielte obendrein seine ersten Länderspieltore.

Mit einem Perspektivkader war der DEB für zwei Testspiele in die Slowakei gereist. Trotz der zwei Niederlagen (2:5, 3:4 nach Verlängerung) hätte es persönlich für Nijenhuis nicht besser laufen können. Bei seinem Debüt traf er zweimal und verhalf seiner Mannschaft zu einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Auch wenn das Spiel noch mit 2:5 verloren ging, wird es dem Angreifer wohl für immer in Erinnerung bleiben. „Es war bereits ein super Gefühl, vor dem Spiel die Hymne zu singen“, erzählt Nijenhuis, der von einer „tollen Erfahrung“ spricht. „Ich kann viele positive Dinge aus den Tagen ziehen, die ich in den Verein mitnehmen will.“

