ERC Ingolstadt

vor 52 Min.

Panther-Stürmer Casey Bailey: „Ich würde sehr gerne nach Ingolstadt zurückkommen“

Plus Der Stachel der Enttäuschung sitzt bei den Spielern des ERC Ingolstadt nach dem Viertelfinal-Aus in den Play-offs gegen Bremerhaven immer noch tief. Stürmer Casey Bailey spricht über seine Gefühlslage sowie mögliche Zukunft.

Von Dirk Sing

Casey Bailey, die Ingolstädter Panther befinden sich – früher als erhofft – in der Sommerpause. Wie groß ist die Enttäuschung bei Ihnen darüber?

Bailey: Die Enttäuschung ist nach wie vor groß. Ich habe Ihnen ja bereits nach der Köln-Serie gesagt, dass diese meine erste Play-off-Serie war, die ich als Profi gewonnen habe und mich dementsprechend auf meine erste Best-of-Seven-Serie riesig freue. Vor der vierten Partie gegen Bremerhaven war mir bewusst, dass es bereits die letzte sein könnte. Daher habe ich nochmals alles reingeworfen, was ich hatte und war auch überzeugt, dass wir das Ganze weiter am Leben halten können. Dass es am Ende nicht geklappt hat, ist wirklich sehr hart - zumal ich aktuell auch nicht weiß, ob es auch mein letztes Match für die Panther war beziehungsweise wo ich in der nächsten Saison sein werde. Ich hoffe natürlich, dass ich nochmals nach Ingolstadt zurückkehren kann. Aber letztlich ist das nicht meine Entscheidung.

