A-Klasse Neuburg: Die Verfolger geben sich keine Blöße

Plus Der FC Illdorf gewinnt bei der TSG Untermaxfeld II souverän mit 7:0, der SV Bayerdilling besiegt den BSV Berg im Gau II mit 4:1. SV Sinning und FC Staudheim trennen sich torlos.

Neuburg Während der SV Bertoldsheim das Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg beim BSV Neuburg mit 1:0 gewann (siehe NR-Doppelpass), ließen die Verfolger nichts anbrennen. Sowohl der FC Illdorf (7:0 bei der TSG Untermaxfeld II) als auch der SV Bayerdilling (4:1 gegen den BSV Berg im Gau II) feierten deutliche Siege.