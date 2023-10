Fußball-Bezirksliga Nord

2:3 in Glött: Pleite des VfR Neuburg gegen das nächste Schlusslicht

Plus Eine Woche nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Holzkirchen unterliegt Bezirksligist VfR Neuburg auch beim SSV Glött mit 2:3. Die Hausherren überraschen dabei mit einem erfahrenen Neuzugang.

Von Benjamin Rössle

Der VfR Neuburg und die Schlusslichter der Fußball-Bezirksliga Nord – das ist im bisherigen Saisonverlauf keine wirklich gute Kombination! Nach der 0:1-Heimpleite in der vergangenen Woche gegen den SV Holzkirchen musste sich das Team von Cheftrainer Marco Küntzel auch am Sonntag dem bis dato letztplatzierten SSV Glött mit 2:3 geschlagen geben.

Bei den Hausherren sorgte indes der Einsatz von Ingo Feistle in der Abwehr für die Überraschung. Der ehemalige Profi des FC Heidenheim gab den zuletzt so arg gebeutelten SSV-Kickern sofort die nötige Stabilität. Die Rickauer-Elf agierte hellwach und belohnte sich bereits in der elften Minute: Ein schnell ausgeführter Freistoß von Ingo Feistle brachte Pius Galgenmüller in Position. Der SSV-Angreifer ging an VfR-Torhüter Robin Stamenkov vorbei und schob aus spitzem Winkel ein. Der Schock für Glött folgte jedoch schnell: Keeper Dominik Trenker wusste sich nach einem Fehlpass nur noch mit einem Foulspiel an Diallo zu helfen – Elfmeter! Neuburgs Spielmacher und Co-Trainer Sebastian Habermeyer vollstreckte zum 1:1.

