Fußball-Bezirksliga Nord

06:15 Uhr

VfR-Chef Peter Krzyzanowski: „Die Entwicklung stimmt mich positiv“

Plus Nach einem holprigen Saisonstart ist der VfR Neuburg in der Fußball-Bezirksliga immer besser in Fahrt gekommen. Im großen NR-Interview zieht der Erste Vorsitzende Peter Krzyzanowski ein zufriedenes Fazit.

Von Dirk Sing

Peter Krzyzanowski, der VfR Neuburg hat das sportliche Jahr 2023 mit 27 Punkten und Platz fünf des Klassements der Bezirksliga Nord abgeschlossen. Welche Schulnote würden Sie denn der Mannschaft und dem Trainerteam geben?

Peter Krzyzanowski: Puh, das ist eine schwierige Frage! Nachdem man jedoch nie zufrieden sein soll und darf, kann es keine Eins oder Zwei sein. Ich würde daher eine „Drei plus“ verteilen – mit steigender Tendenz!

