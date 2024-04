Fußball-Donau/Isar

vor 35 Min.

Donau/Isar: Der SV Karlshuld übernimmt Platz zwei

Plus Fußball-A-Klassist SV Karlshuld besiegt den TV Vohburg mit 5:0 und verbessert sich damit auf Rang zwei.

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld setzte am 23. Spieltag seine Erfolgsserie fort und hat durch einen 5:0-Sieg gegen den TV Vohburg den Aufstiegs-Relegationsplatz erobert, da im Spitzenspiel der TSV Reichertshofen beim Tabellenführer FC Wackerstein mit 0:1 unterlag.

Vom Anpfiff weg bestimmte Karlshuld die Partie gegen den Tabellenneunten aus Vohburg. Die Grünhemden versäumten es jedoch, frühzeitig in Führung zu gehen. Beste Gelegenheiten ließen Tobias Walter (11.) und Hannes Knöferl (16.) liegen. Obwohl der SVK seiner Favoritenrolle gerecht wurde, fehlte vor dem Gehäuse der Gäste, die erst in der 35. Minute den ersten Torschuss zu verzeichnen hatten, zunächst die letzte Konzentration. Kurz vor dem Pausenpfiff knackten die Hausherren die TV-Abwehr und gingen nach Vorarbeit von Johannes Ansorge durch Daniel Amrehn in Führung (42.), der in der Nachspielzeit (45+2.) mit einem verwandelten Strafstoß auch für den 2:0-Pausenstand sorgte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen