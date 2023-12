Fußball

Einige Teams träumen in der A-Klasse Neuburg vom Aufstieg

Plus Fußball-Rückblick: Aktuell hat in der A-Klasse Neuburg der SV Bertoldsheim die besten Karten, doch das Verfolgerfeld ist in Lauerstellung. Wer die Torjägerliste anführt und welche Mannschaften überrascht haben.

Von Benjamin Sigmund

In der Fußball-A-Klasse Neuburg dürfen sich noch sechs Mannschaften realistische Chancen auf den Aufstieg ausrechnen. Die besten Karten, den Titel zu holen, hat der SV Bertoldsheim, der sich etwas abgesetzt hat. Unsere Zeitung blickt auf die bisherige Spielzeit zurück.

Situation

Die Mannschaften der A-Klasse Neuburg weißen wegen einiger Spielabsagen vor der Winterpause eine unterschiedliche Anzahl an Spielen auf. Tabellenführer ist aktuell der SV Bertoldsheim (14 Spiele/36 Punkte). Dahinter folgen den SV Weichering (15/32), der SV Straß (14/30), der SV Wagenhofen (13/26), der SV Sinning (14/25) und der BSV Neuburg (13/24). Alle dürfen sich noch berechtigte Hoffnungen machen, zumindest über die Relegation den Aufstieg zu schaffen. Auf der anderen Seite der Tabelle befinden sich einige Mannschaft im Abstiegskampf. Derzeit belegt Aufsteiger TSV Ober-/Unterhausen (14/5) den einzigen Abstiegsplatz. Knapp davor befinden sich die TSG Untermaxfeld II (13/7), der SC Feldkirchen (13/10) und der FC Staudheim (14/10).

