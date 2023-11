Das Spitzentrio gibt sich in der Kreisklasse Neuburg keine Blöße

Plus Die SG Münster/Holzheim, der BSV Berg im Gau und der TSV Burgheim gewinnen ihre Spiele. Während die TSG Untermaxfeld beim FC Zell/Bruck gewinnt, trennen sich der SC Ried und Ehekirchen II Remis.

Das Toptrio der Kreisklasse Neuburg gab sich keine Blöße und punktete dreifach. Tabellenführer SG Münster/Holzheim gewann beim SV Steingriff souverän mit 3:0. Mehr Mühe hatte Verfolger BSV Berg im Gau, der den FC Illdorf mit 2:1 bezwang. Nichts anbrennen ließ der Tabellendritte TSV Burgheim, der beim SC Rohrenfels mit 5:0 die Oberhand behielt.