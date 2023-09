Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Der FC Ehekirchen II trotzt dem Favoriten

Plus In der Kreisklasse Neuburg kommt Aufstiegsfavorit SG Münster-Holzheim über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Aufatmen im Lager des FC Zell/Bruck, der seinen ersten „Dreier“ in dieser Saison holt.

Den ersten Punktverlust in der diesjährigen Kreisklassen-Saison fügte der FC Ehekirchen II dem Aufstiegsfavoriten SG Münster-Holzheim zu. Weiter ohne Zähler bleibt hingegen der SV Grasheim nach der Niederlage gegen den BSV Berg im Gau.

SV Steingriff – DJK Langenmosen 4:1: Nach zwei Heimspielen hintereinander gastierte Kreisliga-Absteiger DJK Langenmosen gestern zum Lokalderby beim SV Steingriff. Ein ganz besonderes Spiel war es für den neuen SVS-Spielertrainer Andreas Brumm , der bis zum Sommer 2023 noch für seinen Heimatverein DJK Langenmosen gekickt hatte. Die Gäste reisten mit dem Rückenwind von zuletzt zwei Siegen zu den noch ungeschlagenen Steingriffern. Die Platzherren gingen in der 16. Minute durch Sebastian Heinzlmeier in Führung. Tobias Wintermayr erhöhte kurz darauf (30.). Tobias Reisner gelang noch vor der Pause das vorentscheidende 3:0 (43.). Der früh mit gelb vorbelastete Torschütze Wintermayr sah in der 50. Gelb-Rot. Aber auch in Überzahl fiel Langenmosen nur wenig ein. Erst in der 71. Minute gelang es den Gästen, durch Julian Bader auf 1:3 zu verkürzen. Für eine Wende reichte das nicht mehr. Sebastian Heinzlmeier erzielte in der 81. Minute den 4:1-Endstand. (nym)

SC Rohrenfels – FC Illdorf 2:1: Nachdem die ersten 15 Minuten chancenarm verliefen, gehörte die erste Möglichkeit den Rohrenfelsern. Tobias Aksentic scheiterte jedoch nach einer guten Einzelaktion an der Latte. Auch danach drückte der SCR auf den Führungstreffer. Dennoch ging es mit einem 0:0 in die Pause. In der 61. Minute war es dann soweit: Max Kempfle setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte zu Aksentic. Dieser legte den Ball wiederum auf Viktor Hoffmann ab. Letzterer schoss überlegt in den rechten oberen Winkel. Kurz drauf erkämpfte sich Georg Brandner den Ball und spielte diesen direkt auf David Ibraimovic. Der SCR-Coach lupfte das Spielgerät ins gegnerische Gehäuse. Danach bäumte sich der FCI auf und erspielt sich einige gute Möglichkeiten. Es dauerte aber bis zur 89. Minute, als sich Michael Richter Richtung Rohrenfelser Kasten aufmachte und auf Lukas Steidle zurücklegte, der eiskalt einnetzte. (scr)

FC Zell / Bruck – SG Feldheim/ Genderkingen 2:1: Mit dem Führungstreffer in der ersten Minute durch Daniel Vetter startete die Heimelf gegen die SG Feldheim/ Genderkingen . Von Beginn an nahmen die Hausherren das Spiel in die Hand und erarbeiteten sich folglich einige gute Chancen durch Daniel Vetter und Stefan Schnell . In der 18. Minute war es dann ein riskanter Rückpass, den Gäste-Keeper Tobias Rebele nicht verarbeiten konnte und der zum 2:0 für Zell führte. Nach der Pause kamen die Feldheimer etwas besser in die Partie, konnten sich jedoch keine nennenswerten Chancen erarbeiten. Auch in der Folge drückte die SG weiterhin auf den Anschlusstreffer und belohnte sich in der 87. Minute durch Marco Schütt . Das Aufbäumen kam jedoch zu spät. So blieb es beim letztlich verdienten Heimsieg der Zeller. (fczb)

SV Grasheim – BSV Berg im Gau 1:2: Im Match gegen den BSV Berg im Gau feierte Michael Beck sein Debüt als SVG-Cheftrainer. Ein anderes Gesicht der Grasheimer war daraufhin deutlich zu erkennen, indem sie läuferisch und kämpferisch eine deutlich bessere Leistung zeigten. Dennoch war der BSV spielbestimmend in der ersten Hälfte. Das 1:0 erzielte Kapitän Manuel Sojer in der 21. Minute nach einem Torwartfehler: Nachdem der SVG-Torhüter den Ball nach einer flachen Flanke nicht festhalten konnte, staubte Sojer ab. So ging es mit einer verdienten Gästeführung in die Pause.

Auch nach Wiederbeginn war der BSV die bessere Mannschaft und scheiterte unter anderem in der 60. Minute an der Querlatte. Kurz darauf setzten sich die Gäste auf der rechten Seite durch und Nico Schlingmann schloss mit einem scharfen Schuss in das kurze Eck zum 2:0 ab. In Minute 80 setzten sich die Grasheimer ebenfalls auf ihrer rechten Seite durch und Philip Blank verkürzte mit einem Schuss ins kurze Eck auf 1:2, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. (svg)

