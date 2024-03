Fußball-Kreisklasse Neuburg

18:30 Uhr

Kreisklasse Neuburg: „Endspiel“ nach dem Paukenschlag für den SV Grasheim

Plus Das Schlusslicht der Kreisklasse Neuburg, SV Grasheim, hat zuletzt in Berg im Gau aus einem 0:4-Rückstand noch ein 4:4-Remis gemacht. Mit diesem guten Gefühl möchte man nun ins wichtige Match gegen Feldheim gehen.

Von Dirk Sing

So richtig viel Grund zum Feiern gab es im bisherigen Saisonverlauf beim Fußball-Kreisklassisten SV Grasheim wahrlich nicht. Dass es nach den Abgängen der beiden Torjäger Tobias Bauer (zum SV Eitensheim) und Florian Tarnick ( TSV Pöttmes) eine schwierige Punktrunde, in der das vorrangigste Ziel der Klassenerhalt ist, werden würde, war den Verantwortlichen im Vorfeld freilich bewusst. Null Punkte nach den ersten 14 Saisonpartien waren jedoch selbst unter diesen (schwierigen) Umständen zweifelsohne kein Ruhmesblatt.

Um so größer war der Paukenschlag, den die Mösler zum Punktrunden-Start ins Jahr 2024 am vergangenen Wochenende ablieferten. Sah es nach dem ersten Durchgang in der Auswärtspartie beim Aufstiegsaspiranten BSV Berg im Gau noch ganz danach aus, als würde man weiterhin die Rolle des großzügigen Punktelieferanten spielen, passierte nach dem Wiederbeginn das, was Spielertrainer Michael Beck wie folgt beschrieb: „So etwas erlebst du in deiner Fußballer-Karriere wahrlich nicht allzu oft.“

