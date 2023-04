Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Erste Niederlage für den SV Klingsmoos

Plus Der Spitzenreiter der Kreisklasse Neuburg, SV Klingsmoos, muss sich beim Aufsteiger FC Zell/Bruck mit 0:2 geschlagen geben. Verfolger SG Münster/Holzheim siegt in Rohrenfels mit 3:1 und rückt den Möslern damit richtig auf die Pelle.

Seine erste Saison-Niederlage musste in der Fußball-Kreisklasse Neuburg Spitzenreiter SV Klingsmoos einstecken. Die Mösler unterlagen beim Aufsteiger FC Zell/Bruck mit 0:2. Durch den 3:1-Sieg beim SC Rohrenfels verkürzte Verfolger SG Münster/Holzheim seinen Rückstand auf zwei Zähler. Einen wichtigen „Dreier“ in Sachen Klassenerhalt fuhr der SV Straß gegen den SC Ried ein.

TSV Burgheim – SV Grasheim 3:0: Im Heimspiel des TSV Burgheim gegen den SV Grasheim sahen die Zuschauer einen nervösen Start beider Teams mit vielen Fehlpässen. Die Folge waren einige hochkarätige Chancen auf beiden Seiten. Doch sowohl Tobias Bauer für Grasheim , als auch Lukas Biber für Burgheim scheiterten. Nach rund zehn Minuten war das Heimteam besser im Spiel und hatte die eine oder andere Balleroberung. Aus einer solchen ging Biber nach einem klasse Zuspiel von Nick Vogel allein auf das Grasheimer Gehäuse zu, scheiterte jedoch am Keeper. Kurz darauf machte es Biber allerdings besser: Nach einem Manhart-Pass gewann er das Lauf-Duell gegen seinen Gegenspieler und schob überlegt zum 1:0 ein (10.). Einige Minuten nutzte abermals Biber eine ähnliche Situation zum 2:0 (17.). Grasheim kombinierte im Mittelfeld gefällig, war aber bis auf einen Bauer-Abschluss nach 25 Minuten ungefährlich. Für Burgheim scheiterte Kugler noch zweimal, sodass es letztlich mit einer 2:0-Führung der Einheimischen in die Pause ging.

In Hälfte zwei gab es dann für den TSV gleich ein Freistoß in aussichtsreicher Position. Doch Markus Kugler zielte etwas zu ungenau. Im Anschluss spielte eigentlich nur noch Grasheim. Aber zumeist war entweder am 16-Meter-Raum oder bei TSV-Keeper Dominik Seitz Endstation. Erneut machte es dann Burgheim besser und erhöhte nach einem Foul an Biber durch einen Elfmeter von Luca Manhart auf 3:0 (66.). In der Folge hatte Burgheim das Geschehen im Griff und brachte den Sieg souverän nach Hause. (stad)

