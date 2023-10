Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: FC Ehekirchen II triumphiert im Derby

Plus Die Landesliga-Reserve des FCE kommt beim SC Rohrenfels zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Aufatmen auch im Lager des FC Zell/Bruck, der das Kellerduell in Grasheim zu seinen Gunsten entscheidet.

Nur zu einem Remis kam in der Fußball-Kreisklasse Neuburg die SG Münster-Holzheim im Derby bei der SG Feldheim-Genderkingen. Seinen zweiten Saisonsieg konnte der FC Ehekirchen II in Rohrenfels einfahren, während der FC Zell/Bruck im Kellerduell beim SV Grasheim die Oberhand behielt.

SC Rohrenfels – FC Ehekirchen II 1:3: Die Gäste kamen sehr gut in die Partie und bestimmten in der ersten Hälfte das Geschehen. Bereits nach fünf Minuten köpfte Christoph Axtner nach einer Ecke zum 0:1 ein. Fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte Samuel Zimmerer auf 0:2, nachdem die Heimmannschaft den Ball nicht aus dem Sechzehner brachte (16.). Ehekirchen gaben weiter Gas und traf wiederum durch Christoph Axtner mit einem Flachschuss aus acht Metern zum 0:3. In der 33. Minute wurde der Spielertrainer des SC Rohrenfels , David Ibraimovic, im Strafraum gefoult. Jakob Vogl verwandelte den Elfmeter souverän zum 1:3. Nur eine Minute später köpfte Michael Gerbl auf der anderen Seite den Ball an die Latte. In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ganz anderes Bild. Rohrenfels übernahm das Kommando, während sich der FCE auf die Defensive konzentrierte. In der 54. Minute gab Georg Brandner einen fulminanten Schuss auf das Gästetor ab, dieser ging aber knapp vorbei. Auch im weiteren Verlauf hatten die Einheimischen mehr Ballbesitz und spielten auf das gegnerische Gehäuse, konnten sich dabei aber keine nennenswerten Torchancen mehr erarbeiten. (lenk)

SG Feldheim/ Genderkingen – SG Münster-Holzheim 2:2: In einem umkämpften Duell hatten die Gäste am Anfang mehr vom Spiel und konnten in der zehnten Minute mit einem Lattentreffer durch Lion Holler die erste Chance erspielen. Danach kamen die Hausherren besser ins Match und hatten durch Marco Schütt die erste Chance. In der 28. Minute ging Feldheim dann sogar in Führung, als Marco Schütt nach einer Hereingabe einköpfte. Bis zur Halbzeit erspielten sich die Gäste noch einige Gelegenheiten, bei denen jedoch nichts Zählbares mehr heraussprang. Nach dem Wiederbeginn kam Münster entschlossen aus der Kabine und drängte auf den inzwischen verdienten Ausgleich. Die SG Feldheim/ Genderkingen konzentrierte sich auf die Defensive und verließ sich auf lange Bälle und ihr Umschaltspiel. Innerhalb von drei Minuten drehten die Gäste dann diese Partie durch Matthias Stuber (70.) und Lion Holler (72.). Mitten in dieser Drangphase konnten die Gastgeber allerdings umgehend zurückschlagen. Erneut Marco Schütt nutzte eine Unsicherheit nach einer Ecke und stocherte den Ball zum 2:2 über die Linie (74.). Kevin Louis im Kasten der heimischen SG parierte kurz vor Schluss noch einen Kopfball aus kurzer Entfernung und hielt somit den durchaus verdienten Punkt fest. (sko)

DJK Langenmosen – TSG Untermaxfeld 0:0: In ihrem fünften Heimspiel empfing die DJK Langenmosen im Duell den ehemaligen Kreisligisten und Lokalrivalen TSG Untermaxfeld . Beide Mannschaften lagen als Siebter beziehungsweise Sechster derzeit doch hinter ihren selbst gesteckten hohen Erwartungen zurück. Und es wurde nicht wirklich besser. Das torlose Unentschieden hilft keinem Team so recht weiter. (nym)

SV Grasheim – FC Zell / Bruck 1:3: Die Gäste waren zu Beginn das bessere Team. Unglücklich durch ein Eigentor des Grasheimers Mathias Müller gingen sie nach neun Minuten in Führung. Die Lila-Weißen mussten dann auch noch zwei Mal verletzungsbedingt wechseln, was einiges durcheinanderbrachte. Tobias Kroll schoss den Ball am Kasten vorbei und Daniel Vetter versuchte es per Weitschuss. Danach kam Grasheim besser in das Match und machte nicht unverdient in der 45. Minute durch Bernhard Kraus den Ausgleich. Zuvor legte Manuel Wühr den Ball übersichtlich im Strafraum auf ihn zurück.

In der zweiten Halbzeit rannten die Grasheimer an. Marcus Stadler scheiterte am starken Zeller Schlussmann. Es folgte ein Zeller Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten. Kevin Demel schoss nach einem Doppelpass den Ball scharf ins lange Eck zum 2:1 für die Gäste (63.). Kurz darauf erhöhte Kevin Demel, der sich über die rechte Seite durchsetzte und den Ball ins lange Eck zum 1:3 einschob (64). 15 Minuten vor Schluss hatte Grasheim noch eine Dreifach-Chance. Jedoch landete der Ball nicht im Kasten. Auch ein Kopfball von Marco Kutscherauer landete in der Nachspielzeit neben dem Gehäuse. Somit verloren die engagierten Grasheimer das nächste Spiel und Zell/Bruck verschaffte sich ordentlich Luft im Abstiegskampf. (svg)

