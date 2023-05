Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Rohrenfels, wie es siegt und feiert

Plus Der SC Rohrenfels bezwingt im letzten Saisonspiel der Kreisklasse Neuburg den BSV Berg im Gau mit 2:0 und hat damit den zwischenzeitlich kaum mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt doch noch perfekt gemacht.

Der SC Rohrenfels hat am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Kreisklasse Neuburg noch geschafft. Durch den 2:0-Erfolg gegen den BSV Berg im Gau verbesserte sich der SCR im Endklassement auf Rang zwölf und überholte damit den SV Straß, der nach der bitteren 1:3-Niederlage im Gemeindederby beim TSV Burgheim (siehe eigener Bericht) den Gang in die A-Klasse antreten muss.

SC Rohrenfels – BSV Berg in Gau 2:0: Der SCR war von Anfang an spielbestimmend. Mannschaft. In der neunten Minute bekamen die Hausherren einen Freistoß am linken Strafraumeck. Spielertrainer David Ibraimovic versuchte es direkt, scheiterte jedoch am gegnerischen Schlussmann. Kurz darauf hatte auch der BSV seine erste Chance. Ein Freistoß aus 20 Metern wurde von der Mauer abfälscht. Aber Keeper Felix Mayr klärte zur Ecke. Langsam aber sicher wurde Berg im Gau aktiver und erspielte sich gute Möglichkeiten. Ebenso wie der SC Rohrenfels , der nun auf den Führungstreffer drängte – und das mit Erfolg! Ibraimovic nahm einen langen Ball perfekt an, machte eine kurze Körpertäuschung und traf genau in den Winkel (39.). Mit der nächsten offensiven Aktion erkämpfte sich die SCR dann einen Elfmeter, den Maxi Beck souverän zum 2:0 verwandelte (45.).

Auch im zweiten Abschnitt spielte Rohrenfels weiter nach vorne, hatte jedoch in der 60. Minute auch das Glück des Tüchtigen, als Keeper Mayr bei einem BSV-Konter gerade noch klären konnte. Kurz drauf machte sich Tobias Aksentic auf den Weg Richtung gegnerischen Kasten und legte quer. Doch Ibraimovic brachte den Ball nicht unter, da der Gästekeeper glänzend parierte. Kurz vor Schluss erkämpfte sich Dominik Höger den Ball im Mittelfeld und spielte einen guten Pass auf Aksentic. Dieser ließ seinen Gegner stehen und legte den Ball im Strafraum quer, wo Höger knapp verpasste. Danach war das Spiel zu Ende und der SCR hatte den Klassenerhalt besiegelt! (scr)

