Fußball-Kreisliga Ost

vor 22 Min.

Ein Trio will zurück in die Erfolgsspur

Plus Die Fußball-Kreisligisten FC Rennertshofen, SpVgg Joshofen-Bergheim und SV Klingsmoos hoffen in ihren Partien auf einen Dreier.

Von Adrian Hauk

Nachdem die Kreisliga Ost am kommenden Wochenende schon in den 4. Spieltag startet, kristallisieren sich nun schon die ersten Anwärter auf einen möglichen Auf- oder Abstieg heraus. Was den FC Rennertshofen betrifft, ist es jedoch immer noch schwer, die Mannschaft entsprechend einzuordnen.

Konnte man am ersten Spieltag noch souverän den FC Gerolsbach besiegen (2:0), folgte im Anschluss eine klare 1:4-Derbypleite gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim. Zuletzt gab es noch ein 1:1-Remis gegen den TSV Dasing. Auch Trainer Tommy Mutzbauer ist von der eigenen Leistung noch nicht wirklich überzeugt. „Gegen Dasing hätten wir drei Punkte holen müssen. Wir hatten deutlich mehr Chancen, während unser Gegner seine einzige klare Möglichkeit genutzt hat. So gesehen war es ein Verlust von zwei Punkten“, resümiert Mutzbauer.

