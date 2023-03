Kreisliga ost: Auftakt nach Maß für Joshofen und Rennertshofen

Plus Sowohl die SpVgg Joshofen-Bergheim als auch der FC Rennertshofen kommen in ihren Kreisliga-Heimspielen zu Siegen. Knappe Niederlage für die DJK Langenmosen.

Einen Auftakt nach Maß in die Punktrunde 2023 haben in der Kreisliga Ost die SpVgg Joshofen-Bergheim und der FC Rennertshofen hingelegt. Während das Zell-Team den TSV Dasing mit 4:2 besiegte, kam der FCR im Heimspiel gegen den TSV Inchenhofen zu einem 2:0-Erfolg.