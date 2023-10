Kreisliga Ost: Hält das Joshofener Bollwerk auch gegen den BCA?

Fußball-Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim trifft auf den Spitzenreiter BC Aichach. Während zudem der FC Rennertshofen in Rinnenthal ran muss, erwartet Aufsteiger SV Klingsmoos den BC Adelzhausen.

„Wieder kein Dreier“ hieß es nach der verlorenen Partie gegen den TSV Friedberg (0:1) für die SpVgg Joshofen-Bergheim am elften Spieltag der Kreisliga Ost. Mit der aktuellen Bilanz von zuletzt fünf sieglosen Partien hintereinander kann man im SpVgg-Lager zweifelsohne nicht zufrieden sein – auch wenn Spielertrainer Jonas Zeller das Match gegen Friedberg als ausgeglichen beschreibt.

„Die Spielanteile waren relativ gleich. Während die erste Halbzeit dem TSV gehörte, hatten wir in der zweiten Halbzeit, auch aufgrund der Roten Karte für Friedberg, die Oberhand,“ berichtet Zeller und fügt an: „Uns wurde in der ersten Halbzeit unser Führungstreffer aufgrund einer umstrittenen Abseitsstellung aberkannt. Danach haben wir es nicht mehr geschafft, genug Druck im letzten Drittel auszuüben.“

Probleme mit dem Toreschießen

Allgemein haben die Joshofener seit dem Ausfall der beiden Stürmer Fabian Fetsch (Außenbandriss) und Benedikt Burghart (Kreuzbandriss) mit dem Toreschießen zu kämpfen. In den zurückliegenden fünf Partien brachte man nur einen Treffer zustande – und dieser fiel auch noch durch einen Strafstoß! Da Fetsch voraussichtlich noch einige Wochen ausfallen wird und für Burghart die Saison bereits beendet ist, sind Winter-Neuzugänge laut Zeller nicht ausgeschlossen: „Wir halten die Augen natürlich offen. Es ist aber nicht leicht, im Winter Spieler für sich zu gewinnen. Falls es keine Neuzugänge geben wird, kompensieren wir das Ganze weiterhin mit der eigenen Jugend.“

Mit der derzeitigen Offensivleistung dürfte es aber freilich auch gegen den nächsten Gegner überaus schwer werden. Der BC Aichach gastiert als derzeitiger Tabellenerster in Joshofen (Sonntag, 15 Uhr) und kommt mit der drittbesten Offensive der Liga an. Auch wenn die SpVgg mit nur zehn Gegentreffern die beste Defensive stellt, werden die Schützlinge von Jonas Zeller gewarnt sein. Dieser erwartet einen ähnlichen Gegner wie zuletzt den TSV Friedberg: „ Aichach ist eine spielerisch gute Mannschaft, die letzte Saison durchaus offensiven Fußball gespielt hat.“ Dass die Spielvereinigung vor den zahlreichen Verletzungen auf dem ersten Platz stand und nun deutlich abgerutscht ist, bezeichnet Zeller indes als „schade. Wir hätten ohne die Ausfälle eine ruhige Saison spielen und vor allem die Jugendspieler langsam in den Herrenbereich heranführen können. So aber müssen wir aufpassen, dass wir nicht weiter nach unten rutschen“.

Auf einen Abstiegsrelegationsplatz ist indes der FC Rennertshofen gereicht worden. Mit einem Erfolgserlebnis am Sonntag (15 Uhr) beim BC Rinnenthal könnte sich das Mutzbauer-Team wieder nach oben arbeiten. Gleichzeitig erwartet der starke Aufsteiger SV Klingsmoos den BC Adelzhausen.